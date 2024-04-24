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Иллюзия выбора. "Реал" повесил заоблачный ценник Лунина во время переговоров о контракте

Мадрид, Среда 24 апреля 2024 14:15
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Иллюзия выбора. "Реал" повесил заоблачный ценник Лунина во время переговоров о контракте Фото: Андрей Лунин останется вторым выбором тренерского штаба "сливочных" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, вероятнее всего, продолжит выступления в составе мадридского "Реала" в следующем сезоне. Королевский клуб стремится сохранить украинца в роли дублера Тибо Куртуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

"Сливочные" повысили ставки в переговорном процессе с 25-летним украинцем. Испанский гранд якобы готов продать вратаря, но стремится получить за него 40 млн евро.

Лунин получил предупреждение, что вернется в запас как только восстановит кондиции Куртуа. В то же время, мадридцы предложили продление контракта киперу, хотя якобы и отпустят украинца за солидные отступные. В такой ситуации Лунин, очевидно, вынужден будет остаться на "Сантьяго Бернабеу". Лишь пять голкиперов в истории продали за 40+ млн в евровалюте.

Во всех турнирах сезона 2023/24 Лунин сыграл 28 поединков, в которых пропустил 25 мячей. Не пропустил ни одного гола украинский вратарь в 12 матчах. В четвертьфинале Лиги чемпионов он сыграл ведущую роль в победе над "Манчестер Сити", взяв два удара в серии пенальти.

Лунин стал лидером среди вратарей чемпионата Испании по проценту парированных ударов. Показатель сэйвов голкипера составил 79,3%. В своеобразном рейтинге он опередил Руя Силву из севильского "Бетиса" (77,8% парированных ударов).

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

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Реал Чемпионат Испании Андрей Лунин
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