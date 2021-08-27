Іловайська трагедія: Офіс генпрокурора не побачив зв'язку з недбалістю командування

За його словами, розслідування причини Іловайської трагедії йде за двома напрямками. Перший - це розслідування можливих недбалих дій українського військового командування при проведенні та плануванні Іловайської операції. Другий напрямок - це розслідування скоєних російськими військовими і сепаратистами вбивств українських бійців АТО при виході з оточення в Іловайську.

Щодо дій українських чиновників, то слідство, за словами Рудя, встановило низку порушень при підготовці документів і плануванні Іловайської операції. Також встановлено факт недбалості, що виразилася в ігноруванні розвідувальної інформації про вторгнення росіян і слабкому реагуванні на зміну оперативної обстановки.

Як зазначив прокурор, на даний момент притягнути до відповідальності будь-кого з українського керівництва неможливо. Так як відсутній ключовий елемент - не встановлено причинно-наслідковий зв'язок.

"Здобутими на даний час доказами і однозначними висновками проведених експертиз встановлено відсутність такого причинно-наслідкового зв'язку між виявленими порушеннями в діях наших командирів і наслідками у вигляді поранення і загибелі військовослужбовців", - повідомив Рудь.

При цьому розслідування справи триває і очікуються результати ще однієї, вже третьої за рахунком, комісійної судової експертизи, що вивчає обстановку в ході Іловайської операції.

У той же час українські правоохоронці змогли притягнути до відповідальності чотирьох російських генералів, причетних до вбивства військових в ході цієї трагедії. Їм заочно повідомлено про підозру.

Начальник департаменту ОГП сподівається на допомогу Міжнародного кримінального суду в Гаазі (Нідерланди) в притягненні російських воєначальників до відповідальності та їх засудженні.