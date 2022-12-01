Илон Маск встретился с главой Apple, чтобы уладить разногласия по Twitter

В среду Маск заявил, что посетил штаб-квартиру Apple и побеседовал с Куком.

"Среди прочего мы разобрались с недопониманием по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", - говорится в сообщении.

Ранее предприниматель утверждал, что Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store.

Кроме того, Маск отметил, что Apple почти перестала размещать рекламу на его платформе, задавшись вопросом о том, значит ли это, что в компании "ненавидят свободу слова".

Предприниматель также организовал на своей странице опрос с целью выяснить мнение пользователей о том, должна ли Apple придать огласке все случаи цензуры в отношении своих пользователей.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.