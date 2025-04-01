Илон Маск посетил ЦРУ: Axios узнало детали визита

В понедельник миллиардер и руководитель DOGE Илон Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров об эффективности работы правительства.

Об этом рассказала директор по связям с общественностью разведывательного агентства Лиз Лайонс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Это был первый визит Маска в ЦРУ с момента создание DOGE - Департамента эффективности государственного управления, либо как его еще называют - департамента по сокращению расходов, лицом которого является миллиардер.

Источник рассказал, что в отличие от других правительственных ведомств, DOGE не получит доступ к базам данных или внутренним системам ЦРУ, так как большая их часть является совершенно секретной.

В комментарии Axios Лайонс сообщила, что Маск был принят директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и заместителем директора Майклом Эллипсом. На встрече также присутствовала группа кадровых сотрудников ЦРУ.

По ее словам, в ходе визита Маск проинформировал Рэтклиффа и других должностных лиц ЦРУ о ключевых выводах, сделанных в ходе работы DOGE в других департаментах и агентствах, а также о "способах, которыми эти уроки можно было бы осмысленно применить в ЦРУ".

Источник, знакомый с ходом встречи, проинформировал, что в ЦРУ есть внутренняя команда DOGE, которая была сформирована после указа президента США Дональда Трампа. В нее входят кадровые сотрудники ЦРУ и она работает уже несколько недель.

Axios узнало, что сотрудники ЦРУ не проводили с Маском инструктаж по разведданными. Однако обсуждали с ним, чем Центральное разведывательное управление США отличается от других правительственных агентств.

В частности, Рэтклифф и его команда обсуждали с Маском, как ЦРУ может адаптировать шаги, предпринятые другими правительственными агентствами и повысить эффективность своей работы, не подставляя при этом пол угрозу национальную безопасность.

Источник добавил, что еще один вопросом, который обсуждался на встрече, были технологии.

"Директор Рэтклифф подчеркнул во время встречи важность уважения к деньгам налогоплательщиков и обеспечения того, чтобы они расходовались разумно и целесообразно - на миссию ЦРУ по защите Соединенных Штатов Америки", - рассказала Лайонс.