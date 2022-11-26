Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, но при условии

Маск ответил, на комментарий в Twitter о том, что "для человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

"Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", - написал Маск.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

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