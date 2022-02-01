Ілон Маск іде на рекорд. SpaceX готує до запуску одразу дві ракети

Протягом 2022 SpaceX встигла запустити вже чотири ракети Falcon 9. Також 2 лютого компанія запланувала ще два запуски. Цього ж разу розраховує запустити ракети із різницею у часі - 93 хвилини.

Перший запуск

Відбудеться з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Операція буде частиною секретної місії для Національного розвідувального управління, яка отримала назву NROL-87.

Запуск ракети запланований на 22:18 за київським часом.

Другий запуск

Відбудеться з Космічного центру Кеннеді. Він буде частиною проєкту Starlink.

Операція розпочнеться вже о 11:51 за київським часом.

Якщо SpaceX вдасться запустити дві ракети - це буде її власним рекордом (минулий проміжок між запусками становив 15 годин).