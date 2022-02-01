Ілон Маск іде на рекорд. SpaceX готує до запуску одразу дві ракети

Компанія SpaceX готується до двох запусків ракети Falcon 9, які відбудуться вже завтра, 2 лютого. Ймовірно, якщо графік операцій збережеться - Ілон Маск встановить власний рекорд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Протягом 2022 SpaceX встигла запустити вже чотири ракети Falcon 9. Також 2 лютого компанія запланувала ще два запуски. Цього ж разу розраховує запустити ракети із різницею у часі - 93 хвилини.
Відбудеться з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Операція буде частиною секретної місії для Національного розвідувального управління, яка отримала назву NROL-87.
Запуск ракети запланований на 22:18 за київським часом.
Відбудеться з Космічного центру Кеннеді. Він буде частиною проєкту Starlink.
Операція розпочнеться вже о 11:51 за київським часом.
Якщо SpaceX вдасться запустити дві ракети - це буде її власним рекордом (минулий проміжок між запусками становив 15 годин).
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підліток, який шантажував Ілона Маска - планує стежити за літаками й інших мільярдерів.
Також компанія Ілона Маска SpaceX розраховує здійснити рекордну кількість запусків у 2022 році.