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Ігровий трафік у мережі Vodafone зріс на 50%

НовиниНовости компаний    25.06.2018 - 15:51

З появою 4G ігровий трафік у мережі Vodafone зріс на 50% – такими є результати аналітики, представленої експертами компанії. Зростання популярності мобільного геймінгу призвело до виділення ігрового трафіку в окремий сегмент.

За результатами роботи 4G мережі в квітні – червні 2018 року найпопулярнішими мобільними іграми серед клієнтів Vodafone стали Clash Royale та Pokemon Go. Із комп'ютерних ігор, для гри в які клієнти використовують мобільний інтернет, найбільш популярною став Half Life 2.

У перший місяць роботи мережі 4G інтернетом четвертого покоління скористалися понад 1,5 мільйона клієнтів Vodafone Україна. Обсяг трафіку в межах дії 4G збільшився на 60%. За статистикою, 45% всього трафіку припадає на відео-сервіси, 23% обсягу витрачається в соціальних мережах, на інтернет-серфінг припадає менше 10% трафіку в мережах 4G, мобільний сегмент складає вже більше 5% всього обсягу та продовжує зростати.

Vodafone Україна запустив швидкісний 4G інтернет в діапазоні 2,6 ГГц 30 березня. Спочатку 4G з'явився в місцях найбільшого скупчення користувачів мобільного інтернету. На даний момент оператор активно готує до запуску мережу 4G у діапазоні 1,8 ГГц, старт якої за умовами тендеру заплановано на липень.

Готовність до 4G клієнти компанії можуть самостійно і безкоштовно перевірити за допомогою єдиного USSD-запиту - потрібно просто набрати *222# і натиснути кнопку виклику. У відповідь оператор відправить SMS з результатом перевірки смартфона і SIM-карти, а також інструкцію із заміни SIM-карти на USIM.

Клієнти Vodafone можуть самостійно замінити SIM-карту на USIM з підтримкою 4G і отримати 4 ГБ у подарунок. Стартові пакети Vodafone для самостійної заміни SIM-карти можна купити в більшості точок продажів стартових пакетів. Вартість такого пакета становить 25 грн. При заміні SIM-карти зберігається номер телефону, поточний баланс, тарифний план і всі підключені послуги. Актуальна інформація про 4G покриття доступна на сторінці http://4g.vodafone.ua.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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