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Гра наративів. Кулеба відреагував на слова Лаврова про виїзд частини дипмісії РФ з України 

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 14:13
Гра наративів. Кулеба відреагував на слова Лаврова про виїзд частини дипмісії РФ з України  Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "рекомендацій" російській дипмісії покинути Україну задля "безпеки". Він назвав ці висловлювання грою наративів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"Цю заяву потрібно розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, що Україна готує якісь агресивні дії. Вони намагаються таким чином продемонструвати, що їхні дипломати знаходяться в небезпеці і потребують захисту. Це все гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен?" - зазначив міністр.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Росі Сергій Лавров звернувся до персоналу дипмісії РФ в Україні із закликом на час покинути країну, мова йшла про неосновний персонал.

Такі заклики Лавров супроводив фразою "Росія не хоче нікому погрожувати, погрожують їй".

Додамо, МЗС Канади оголосило про відкликання другорядних співробітників та членів сімей працівників посольства в Україні.

Раніше Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

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