Гра наративів. Кулеба відреагував на слова Лаврова про виїзд частини дипмісії РФ з України 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "рекомендацій" російській дипмісії покинути Україну задля "безпеки". Він назвав ці висловлювання грою наративів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.