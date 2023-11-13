Игорь Кузин: У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А

После трех лет Украина, как и весь мир, смогли одолеть пандемию COVID-19. Этот вирус продолжает циркулировать, однако вследствие собственных мутаций и массовой вакцинации уже не столь опасен для населения.

Этой осенью Украина столкнулась с другой вспышкой – гепатита А, который начал распространение в Виннице. Насколько опасна эта болезнь, как от нее уберечься и есть ли сейчас угрозы других вирусных заболеваний из-за войны и возможных блекаутов – в интервью РБК-Украина рассказал Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

– На фоне последних новостей о вирусе гепатита А хотела бы поговорить об этой вспышке. Можете ли вы объяснить причины его распространения?

– Вирусный гепатит А – это острое инфекционное заболевание, передающееся контактно-бытовым, но обычно фекально-оральным путем. То есть это болезнь "не мытых рук". Это означает, что тот, кто проконтактировал с больным или с носителем и затем употреблял пищу или питьевую воду, не помыв руки, имеет риск инфицироваться.

Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно небольшое. Потому что для того чтобы иметь иммунитет, нужно или переболеть, или вакцинироваться. Вакцинация против вирусного гепатита А не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Таким образом, у нас бОльшая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них.

Если посмотреть по еще определенным дополнительным характеристикам вирусного гепатита А, то обычно его максимальная интенсивность приходится именно на осенне-зимний период. Потому что бактерии в это время уже не так быстро размножаются в питьевой воде, а вирусы продолжают размножаться.

И вторая причина и особенность состоит в том, что в Украине довольно часто наблюдаются вспышки этого вируса, меньшие по масштабу, чем вспышка в Виннице. Но они характерны для сельских территорий. Там, где после подтопления или после выхода из русла рек происходит подтопление именно выгребных ям и возникает вспышка вирусного гепатита А.

Мы очень волновались по поводу именно этой инфекционной болезни после теракта на Каховской ГЭС. Потому что мы понимали, что большое количество как населенных пунктов, так и состояние водопроводно-канализационной сети после такого теракта неудовлетворительное, и существуют риски того, что такие вспышки могут происходить. Тогда мы заказали дополнительное количество вакцин против вирусного гепатита А для страны. И благодаря поддержке Всемирной организации здравоохранения и офиса ЮНИСЕФ Украина получила 13 тысяч доз вакцины: 10 тысяч для взрослых и 3 тысячи для вакцинации детей.

Эту вакцину в подавляющем большинстве мы планировали передать для вакцинации военных, а вакцину для детей оставить на территории Херсонской области, учитывая, что определенная часть детей будут возвращаться на эти территории, которые были затоплены.

Вспышка в Виннице заставила нас перераспределить вакцины, и около 1060 доз для вакцинации взрослых и 1100 доз вакцинации детей было направлено в Винницкую область как раз для того, чтобы потушить эту вспышку.

– А почему очагом стала Винницкая область?

– Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько разных вариантов.

Я начну с того, что обычно такое количество (больных, – ред.) говорит о том, что, по всей вероятности, причиной могла стать питьевая вода. Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты.

У нас есть несколько случаев заболевания именно на производстве, речь идет о кондитерских фабриках и молокозаводе. Поэтому сейчас отрабатываются параллельно все сценарии и мы уже перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей.

Иммунитет держится довольно долго после перенесенной болезни, поэтому протестуя людей, мы сможем выйти на то, какой именно человек мог перенести такую болезнь и инфицировать другого. Надеемся, что мы сможем найти все же общий источник инфицирования, но пока прорабатываются все возможные варианты и все возможные сценарии.

– Сейчас есть распространение гепатита А в других регионах? Были данные об Ивано-Франковской области.

– Как я уже говорил, есть определенная сезонность, и в осенне-зимний период количество случаев вирусного гепатита А растет. Начиная ориентировочно с сентября мы ежегодно фиксируем повышение уровня заболеваемости. Мы регистрировали такие повышенные уровни заболеваемости на территории Харьковской области, на территории Закарпатской области, а также на территории Ивано-Франковской области. Но для того, чтобы объявить это эпидемией или вспышкой национального масштаба, случаи должны соответствовать определенным критериям.

То есть эти случаи должны быть связаны все между собой, и они должны произойти почти одновременно – тогда мы можем говорить о чрезвычайной ситуации общенационального характера. К счастью, случаи, которые были зафиксированы в Ивано-Франковской области – это случаи, которые локализованы в одном населенном пункте. Это произошло почти в одной семье, и это, по сути, следствие нарушений правил именно гигиены в быту. Эти случаи не связаны с винницкой вспышкой, поэтому мы не считаем, что это продолжение этой вспышки на территории другой области.

– Правильно ли я понимаю, что сейчас корректно говорить именно о вспышке. Об эпидемии мы пока не можем говорить. Верно?

– Абсолютно. Если посмотреть по классификации, то, действительно, это вспышка. В то же время в зависимости от того, какое количество пострадавших лиц, принимается решение об объявлении чрезвычайной ситуации. И если посмотреть именно на винницкую историю, там сначала была объявлена чрезвычайная ситуация локального уровня. Затем, когда количество пострадавших превысило 100, то уже тогда этой чрезвычайной ситуации был присвоен статус областного уровня. Потому сейчас это чрезвычайная ситуация медико-биологического характера областного уровня. Но, по сути, это действительно вспышка, об эпидемии мы сейчас не говорим.

– Насколько я понимаю, самый надежный способ предотвратить инфицирование вирусом гепатита А – это вакцинация, кроме определенных бытовых правил, о которых я сейчас еще вас хочу расспросить. Но в том, что касается вакцинации – как я понимаю, у нас есть высокоэффективная вакцина, да? Какие советы по вакцинации против гепатита А – кому можно, кому нельзя, когда начинать?

– Вакцина против вирусного гепатита А – это вакцина, которая не входит в национальный календарь прививок. То есть она добровольная. Она формирует довольно длительный иммунитет – это пожизненный иммунитет, который держится всю жизнь. Человек, получивший полный курс вакцинации против вирусного гепатита А, не заболеет вирусным гепатитом А.

Вакцина рекомендована жителям территорий, где возникают такие случаи. Речь идет в подавляющем большинстве о сельских населенных пунктах, о тех населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости от рек, которые могут выходить за свои пределы или вызвать подтопление. Для жителей таких населенных пунктов вакцина против вирусного гепатита А рекомендована.

Относительно того, как мы проводим вакцинацию. Вакцинация двукратная, то есть человек должен получить две дозы вакцины, и только после этого формируется полноценный иммунитет уже на всю жизнь. Вакцина разделяется на взрослую и детскую, но двукратность остается как для детей, так и для взрослых.

Есть так называемая экстренная профилактика. Это тогда, когда вакцина применяется для людей, которые уже проконтактировали с вирусным гепатитом А. К примеру, это круг близких контактов или члены одной семьи. Для таких людей может быть применена вакцина, позволяющая не заболеть или в случае заболевания перенести его легким способом. Такая вакцина должна быть применена не позже чем две недели после контакта.

То есть, во-первых, вакцину рекомендовано применять на тех территориях, где регистрирую такие вспышки. Во-вторых, для постконтактной профилактики рекомендуется укладываться в этот двухнедельный срок. Также рекомендуется, чтобы вакцинацию прошли работники высокорискованных категорий профессий, такие как, например, медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Они принимают таких больных и, конечно, у них есть определенный риск инфицироваться. Как и у работников экстренной медицинской службы.

– Допустим, я не медицинский работник, проживая в Киеве, хотела бы сделать себе вакцинацию против вируса гепатита А. Какие мои действия? Что я могу сделать?

– Есть несколько путей. Первый, наверное, и самый востребованный – можно обратиться в частное учреждение здравоохранения. Обычно у них есть определенное количество вакцины против вирусного гепатита А в своих резервах, и там же на месте может быть предоставлена услуга по вакцинации.

Еще один вариант – можно приобрести вакцину в аптечной сети и вакцинироваться у своего домашнего врача. Но есть определенная особенность, которая заключается в том, что для того чтобы транспортировать вакцину от аптеки до своего семейного врача, нужно использовать сумку с холодовыми элементами, поскольку каждая вакцина – это термочувствительный фармацевтический продукт.

И третий сценарий – это вакцинация в экстренных случаях, как сейчас проходит в городе Винница. Это работа мобильных бригад, они имеют определенный запас вакцины, они выезжают либо в очаг заболевания, либо в семейный очаг, и там вакцинируют контактных уже на месте после того, как врач провел соответствующий медицинский осмотр. Или на уровне учреждения здравоохранения, если речь идет о вакцинации именно медицинских работников.

– А какая у нас сейчас в целом ситуация, то есть какое количество заболеваний вирусом гепатита А и есть ли летальные случаи?

– Летальных, к счастью, нет, потому что обычно вирусный гепатит А протекает либо в легкой, либо в средней форме тяжести. Очень редко встречаются тяжелые формы, и летальные случаи не были зафиксированы. Если посмотреть на статистику за сентябрь, то было зарегистрировано в среднем где-то более 80 случаев. Если посмотреть в разрезе регионов, то у нас есть определенное количество регионов, где постоянно регистрируют такое количество случаев. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. В Закарпатской области было немного больше 40 случаев, на уровне города Днепр было зафиксировано чуть более 10 десяти случаев и город Киев также зафиксировал около 8 случаев.

– Но больше всего случаев было зарегистрировано именно в Винницкой области, я правильно поняла вас?

– Винницкие случаи уже входят в статистику октября. То, что я озвучил – это статистика сентября. То есть сейчас по итогам статистики, которая будет получена уже в конце октября, действительно, мы будем фиксировать, что самое большое количество случаев было зафиксировано на территории города Винницы.

– Что касается бытовых правил, как предотвратить инфицирование – дайте советы?

– Прежде всего для того, чтобы обезопасить себя, нужно как минимум обратить внимание на качество питьевой воды. В условиях вспышки мы рекомендуем универсально использовать только кипяченую воду или бутилированную воду. Потому что к тому моменту, как вспышка ликвидирована, лучше применять, скажем так, сверхурочные меры безопасности. Поэтому использование кипяченой или бутилированной воды обязательно.

Второе – учитывая, что гепатит А передается через пищевые продукты, не рекомендуется использовать продукты или вообще пользоваться рынками, не имеющими для этого оборудования или помещений. То есть стихийные или несанкционированные рынки находятся под запретом.

То, что касается поведения в быту – очень важно после того, как человек заходит с улицы и собирается принимать пищу, обязательна обработка рук. Руки нужно помыть с мылом и еще лучше – дезинфицировать. И также если у вас или у членов вашей семьи появляются хотя бы первые симптомы инфекционного заболевания, которые могут быть вызваны, например, вирусами, бактериями, то нужно применить дополнительные меры. То есть по крайней мере разделить ту посуду, которой пользуются в быту. Проводить дезинфекцию такой посуды или ее обработку кипятком.

Если используются фрукты или овощи, купленные или собранные с собственного участка, то перед употреблением рекомендуется их обрабатывать кипятком для того, чтобы "убить" потенциальные вирусы или бактерии, которые могут быть на поверхности. Эти минимальные рекомендации могут предупредить почти 99% всех заболеваний, приводящих к инфекциям именно в желудочно-кишечном тракте.

– Остаются ли какие-либо последствия этого заболевания для людей после выздоровления?

– Первое ограничение будет касаться ограничений по донорству. Человек, который переболел на вирусный гепатит А, по меньшей мере, один год не может быть приобщен к донорству, так как это острая инфекционная болезнь.

Второе ограничение состоит в том, что любой гепатит – это поражение печени. И учитывая это, после перенесенного заболевания человек в течение нескольких лет вынужден соблюдать специальный диетический режим, ведь функция печени восстанавливается довольно медленно.

Поэтому эти по сути два ограничения остаются определенный промежуток времени, но человек рано или поздно возвращается уже к нормальному режиму питания.

– Какая у нас сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19?

– Относительно заболеваемости COVID-19, как мы и прогнозировали, начиная с сентября мы постепенно регистрируем увеличение случаев заболевания как острыми респираторными вирусными инфекциями, так и случаями "ковида".

Что касается регионального распределения, то здесь довольно трудно выделить какие-то определенные регионы, но по-прежнему мы фиксируем большее количество случаев в городах, имеющих более плотное население. Это Киев, Львов и другие, которые по численности населения приближаются к миллиону или превышают миллион.

Относительно тяжести течения. Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов "ковида", то есть вируса SARS-CoV-2. Это разные штаммы, но это все отклонения штамма "Омикрон", к которому мы привыкли. Есть определенные особенности, наверное, в каждом штамме, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания. У людей, имеющих полный курс вакцинации, конечно, течение будет более легким. Случаи с госпитализацией или смертельные случаи у нас, к сожалению, приходятся именно на возрастную группу старше 60 лет или среди тех людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

– Вы сказали о 13 штаммах, для меня это была такая новость, потому что я слышала, что сейчас в мире больше говорят (кроме "Омикрона") об "Эрисе" и о "Пироле". Насколько я понимаю, "Эрис" уже у нас в Украине зафиксирован. А "Пирола" – зафиксирован ли уже этот штамм?

– Да, "Пирола" у нас была зарегистрирована на территории Ровенской области, у молодого человека. Дело в том, что система эпидемиологического надзора в стране построена таким образом, что от каждой области мы получаем еженедельно определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными вирусными инфекциями. Проводится их секвенирование, то есть считывание и разложение генома, и мы идентифицируем, какой это конкретно штамм.

Такая работа не была остановлена после начала войны, и это позволяет нам прогнозировать развитие ситуации. Как раз на этой неделе (разговор состоялся 7 ноября, - ред.) было зафиксировано впервые появление вируса "Пирола" на территории Украины. Но и штамм "Пирола", "Эрис" и все остальные – это все отклонения от базовой линии "Омикрона".

И все эти штаммы обладают определенными общими характеристиками. Они сводятся к тому, что каждая новая мутация будет приводить к тому, что вирус еще быстрее будет передаваться от человека к человеку, ему еще больше удается скрываться от иммунного ответа и все больше людей, прошедших даже полный курс вакцинации, имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины. То есть люди, имеющие полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию либо в легкой форме, либо не болеют вообще.

Поэтому все эти отклонения, вариации и субварианты обладают общей характеристикой, которую я уже озвучил. И они постоянно и постепенно заменяют друг друга как на территории Европы, так и на территории Украины.

– Спрошу на своем примере. Я сделала вакцинацию четырьмя дозами, последняя была год назад. Сохраняется ли у меня еще защита против тех штаммов, которые циркулируют сегодня? И нужно ли мне дальше сейчас, например, пятая, шестая доза и тому подобное?

– Если у вас нет сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, неврологических расстройств, то тогда больше не нужно прививаться. Вместе с тем, не запрещено продолжать вакцинацию. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, базовый курс вакцинации, состоящий из двух прививок – первая прививка, затем вторая, и два бустера – это полный курс прививок, которого хватает для здорового человека для того, чтобы иметь достаточный уровень иммунитета против любого штамма "Омикрона", циркулирующего сейчас или которые будут появляться через некоторое время.

Но у тех людей, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, возрастом более 60 лет, прошедшие трансплантацию, имеющие другие заболевания, гораздо больший риск заболеть или перенести заболевание коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме. Поэтому для них рекомендовано продолжать такую вакцинацию и делать пятый по счету курс прививок, то есть третий бустер. Для таких людей рекомендуется продолжать это. Для здорового человека на этом можно остановиться.

– А какой по состоянию на сегодняшний день у нас уровень смертности от COVID?

– На период завершения вспышки мы фиксировали, что смертность у нас в среднем была на уровне 2%. И 2% – это среднеевропейский уровень, поэтому Украина здесь не является ни "лидером", ни "аутсайдером". В сущности, даже развитые страны показывали такие уровни. Это связано с тем, что люди довольно часто слишком поздно обращаются за оказанием медицинской помощи. И когда человек уже госпитализируется, иногда довольно трудно обеспечить полноценное проведение даже реанимационных мероприятий. Потому суммарно мы выходили на этот показатель в 2%.

Сейчас он немного меньше. Потому что, во-первых, мы не наблюдаем такого разнообразия разных штаммов. По сути мы можем сказать, что этот штамм "Омикрон" – это единственный штамм, который циркулирует сейчас как миром, так и Европой. Он имеет несколько меньшие показатели летальности, смертности. Поэтому надеемся, что они будут все меньше и меньше.

– Буквально на днях прочитала, что местные СМИ в Запорожье опубликовали информацию о том, что якобы идет рост заболеваемости COVID-19, и что якобы местные врачи предполагают восстановление карантинных ограничений. Рассматривается ли вообще восстановление карантинных ограничений в Запорожье или других регионах страны?

– Если посмотреть по таким общим нормам, то карантин во время зимнего периода вполне возможен. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас.

О чем идет речь? Начиная с конца сентября и начала октября, Украина сталкивается с повышенным уровнем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Просчитаны определенные так называемые эпидемические пороги – то есть уровни заболеваемости, когда мы можем сказать, что уже в этой области происходит довольно существенная вспышка. То есть все больше и больше детей вовлекается в этот процесс, все больше взрослых начинает болеть. Поэтому для таких регионов, если там есть превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические меры.

Обычно, если вы помните, эти локальные противоэпидемические меры сводились к закрытию школ. Школы отправляли учеников на так называемый карантин в течение двух недель и затем возвращались к учебе. Это позволяло уменьшить уровень инфицирования подростков, детей, во время пика заболеваемости – снизить распространение вируса в коллективах.

После того, как коронавирусную инфекцию убрали из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и после того, как общий карантин в стране был приостановлен и, по сути отменен, эта норма единственная, которая сейчас остается работоспособной. То есть если превышается эпидемический порог (а он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции), в таком случае по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические меры.

Будет ли это закрытие школ? Будет ли это масочный режим, например, в том же общественном транспорте? Будет ли это ограничение какой-либо торговли? Будут ли это более жесткие нормы? Эти решения должны приниматься местными эпидемиологами. И точно также ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций), которая рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения. Потому это вполне возможно.

– А какие симптомы этих штаммов "ковида", которые у нас сейчас циркулируют?

– Воспаление легких теперь не является чем-то характерным для "ковида", как мы привыкли, например, во время циркуляции в прошлые годы. Обычно это заболевание очень похоже с другими респираторными вирусными инфекциями. Начинается с зуда в носу, может быть присоединен также конъюнктивит (то есть красные глаза, слезотечение), это выделение из носа, кашель, чихание и также фиксируется повышение температуры тела. Такое состояние может продолжаться несколько дней, но у человека все равно наблюдается достаточно значительный уровень слабости.

А после того, если нет ослабления организма или какого-либо состояния, что привело к снижению иммунитета, то тогда человек через неделю может возвращаться к своей привычной жизни. Но если есть сопутствующие заболевания, особенно если речь идет о пожилом человеке, то чаще всего присоединяется и воспаление легких или даже более тяжелые поражения, такие как поражение трахеи, бронхов. И тогда процесс как выздоровления, так и самой болезни будет затянут.

– Я помню, что три года назад, когда мы пробовали спрогнозировать, как победить пандемию, многие ученые давали такой рецепт успеха – нужно вакцинировать примерно 80% населения. Какой у нас сейчас уровень вакцинации против COVID-19?

– Чуть больше 50%. Почему немного больше? Потому что сейчас очень трудно посчитать численность населения, учитывая, что у нас есть определенная часть территории, которая сейчас не под контролем правительства. И мы также понимаем, что большая часть украинцев покинула Украину, поэтому очень сложно рассчитать проценты.

Но на самом деле очень мало стран достигли этих желаемых 80%, ведь всегда есть люди, имеющие определенные медицинские противопоказания, есть люди, у которых есть определенные религиозные или личные убеждения. И Украина столкнулась, к сожалению, с тем же. Потому что в некоторых населенных пунктах или в некоторых общинах мы так и не смогли вакцинировать людей из-за их религиозных убеждений или личных предубеждений.

Есть еще одна проблема, которая состоит в том, что в Украине, к сожалению, наблюдается определенная неравномерность в вакцинации. Речь идет о том, что уровни вакцинации сельского населения гораздо меньше, чем городского. Это связано с тем, что сельское население менее охватывалось информационными программами, иногда трудно доехать до областного центра, а мощностей или потенциала локального пункта прививок, может, и не хватало. Потому эти показатели действительно меньше.

И последнее, что стоит также озвучить – это то, что сейчас есть огромное количество людей, которые прошли базовый курс прививок, но не получили ни одного бустера. И даже по классификации Всемирной организации здравоохранения это люди, не имеющие полноценной защиты от коронавирусной инфекции. Поэтому основной фокус вакцинальной кампании, которая сейчас проводится – на все высокорискованные группы, в первую очередь это пожилые люди, это работа мобильных бригад, максимальное приближение этой услуги к сельской местности, и максимальный охват по крайней мере хотя бы группы высокого риска для того, чтобы максимально повлиять на показатели смертности или тяжелого течения.

– Можем ли мы говорить о том, что в Украине начинается уже сейчас эпидемия гриппа?

– Эпидемический сезон – безусловно да. Мы не используем термин "эпидемия" (в смысле заболевания гриппа). Начиная с определенной недели года начинается так называемый эпидемический подъем – когда мы регистрируем все больше и больше случаев. И есть определенная неделя, когда это все кончается. Мы начинаем регистрировать первые случаи подъема начиная с конца сентября, иногда даже с первой половины октября. И кончается это все начиная где-то с конца апреля. Это тогда, когда ситуация полностью стабилизируется.

Все это время – это и есть период эпидемического подъема. Сейчас циркулируют разные вирусы. Действительно, достаточно быстро меняется ситуация. И сейчас мы действительно фиксируем подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Уже заболело чуть больше полумиллиона украинцев. Это достаточно высокие показатели, но они не отличаются от тех, которые были зафиксированы в прошлом или позапрошлом годах. То есть характеристика этого эпидемического сезона – это не то, что нам не знакомо. Это обычный грипп, не имеющий каких-либо особенностей, которые нужно учитывать.

– Сейчас и в условиях войны, и в условиях осенне-зимнего сезона, и в условиях возможных блекаутов, какой перечень вакцинации вы бы посоветовали в целом украинцам сделать?

– Наверное, нужно разделять отдельно детей и отдельно взрослых. Для детей вакцинация против полиомиелита обязательна. Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не значит, что угрозы сейчас нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита. Второе – это дифтерия. Это очень тяжелое инфекционное заболевание, мы встречаем единичные случаи, но риски увеличиваются, когда дети находятся длительное время в закрытом помещении. Это может быть школьная среда, бомбоубежище. При отказе от вакцинации против дифтерии тяжесть заболевания будет играть ключевую роль. Поэтому вакцинация против дифтерии также обязательна.

Третье – это вакцинация против кори, учитывая, что корь является наиболее заразной инфекционной болезнью. И для детей это действительно огромная проблема. Несмотря на то, что это детская инфекция, которая довольно часто протекает легко, она также часто приводит к серьезным осложнениям, таким как воспаление головного мозга и поражение ушей. На самом деле, это очень опасная для детей инфекция.

Что касается взрослого населения, то я бы рекомендовал, чтобы каждый взрослый обратил внимание на свой вакцинальный статус против коронавирусной инфекции. И это по крайней мере нужно делать всякий раз, когда начинается эпидемический сезон. Если есть сопутствующие заболевания, лучше сделать дополнительный бустер и убедиться, что человек имеет уже достаточный уровень иммунитета.

Второе – это столбняк. Я думаю, что всем наверное очевидно, что количество травм, которое сейчас есть даже среди гражданского населения, значительно возросло. Столбняк – это очень тяжелое инфекционное заболевание, и вакцинация против него, во-первых, бесплатная и она обязательна каждые 10 лет. Поэтому нужно пересмотреть свой вакцинальный статус, если вы пропустили очередную прививку – обратиться к своему семейному врачу.

Для определенных категорий я бы посоветовал все же применять вакцинацию против вирусного гепатита В. Вирусный гепатит В является неизлечимой болезнью, но против него есть эффективная вакцина. И наиболее рискованные группы риска – это медицинские работники, это те, кто занимается эвакуацией раненых или контактирует с кровью. Поэтому для них вакцинация против вирусного гепатита В должна быть обязательной.

– Возвращаясь к рискам в связи с возможными отключениями света, как в таких условиях сохраняются и транспортируются вакцины? Есть ли какие-то риски из-за этого?

– Вопросы блекаутов, отключений и хранения вакцины мы начали проработать еще до того, как появились у нас перебои с электроэнергией. Было принято очень много мер, начиная с того, что сейчас в системе здравоохранения чуть более 10 тысяч электрогенераторов. Это довольно большое количество, которое позволяет учреждениям здравоохранения в целом работать непрерывно.

Второе – мы изменили алгоритмы доставки и распределения вакцин. То есть вакцины распределяются таким образом, чтобы в случае значительного отключения электроэнергии не допускать большого списания вакцины, если она будет храниться в ненадлежащих условиях. Прописаны отдельные процедуры по тому, как мониторятся холодовые элементы. Мы также изменили алгоритмы доставки этих вакцин, теперь за это отвечают центры контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения. Это специальные заведения, которые есть в каждой области. Им были предоставлены специальные автомобили, позволяющие сохранять надлежащий температурный режим от склада до конечного потребителя. Поэтому за счет этого можно быть уверенным, что каждая доза вакцины, которая сейчас используется на территории Украины, хранилась в надлежащих условиях.

– Как отсутствие электроэнергии и отсутствие водоснабжения на отдельных территориях может повлиять на распространенность и вспышки тех или иных заболеваний? И в частности, к чему мы можем готовиться этой осенью и зимой?

– К счастью, в зимний период у нас преобладают все же заболевания респираторной группы. Кишечные инфекции не характерны для зимнего периода. Поэтому для массовых вспышек самый благоприятный все же летний период. Тогда, когда мы начинаем готовиться к потенциальным случаям холеры, мы стараемся также профилактировать случаи других кишечных инфекций. В зимний период наиболее характерна группа острых респираторных вирусных инфекций.

Но, безусловно, отсутствие воды или перебои в электроснабжении будут усугублять санитарные условия работы врачей. И также это является прогностически плохим фактором, который может спровоцировать появление локальных вспышек. В подавляющем большинстве это вирусный гепатит А, дизентерия (особенно в тех местах, где вообще невозможно соблюдать определенные санитарные или противоэпидемические нормы), это также случаи внутрибольничного инфицирования за счет того, что нарушаются правила мытья или обработки рук. К таким рискам система готовится постоянно, потому что мы эти риски понимаем, и врачи, и эпидемиологи тоже сейчас делают все возможное, чтобы таких вспышек не было.