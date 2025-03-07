Игорь Копытин: Украина производит более трети вооружения для ВСУ, и этот показатель будет только расти

О том, как стать независимыми от поставок оружия из США и почему важно развивать собственную оборонную промышленность, в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

Безопасностные риски, с которыми Украина столкнулась еще в 2014 году, а три года назад они усилились из-за полномасштабного вторжения РФ, стали главной причиной резкого увеличения государственных расходов на оборону. В то же время это значительно повысило роль отечественных предприятий ВПК в борьбе Украины за независимость и существенно увеличило долю оборонного сектора в общем экономическом развитии страны.

Если в начале полномасштабного вторжения Украина была вынуждена завозить из-за границы много оружия и систем, необходимых для защиты страны от агрессора, то уже в 2023–2024 годах собственные предприятия ВПК значительно увеличили производство снарядов, дронов, артиллерийских систем.

В Минобороны сообщили, что за 2023–2024 годы украинское производство артиллерийских систем выросло в три раза, бронетранспортеров — в пять раз, противотанкового оружия — в два раза, а боеприпасов — в 2,5 раза. В то же время в прошлом году производственные мощности украинской индустрии дронов увеличились почти в десять раз по сравнению с 2023 годом: по данным Минцифры, инвестиции в индустрию дронов достигли 50 млн долларов в 2024 году против 5 млн долларов в 2023 году.

Уже не секрет, что Украина способна производить современное оружие, укреплять собственный оборонный комплекс, наращивать объемы производства и привлекать масштабные инвестиции в отрасль.

Что сегодня означает оборонная промышленность для Украины, каков вклад ВПК в ВВП страны, с какими вызовами сталкиваются оборонные предприятия и какой поддержки они нуждаются, РБК-Украина поговорило с народным депутатом, главой подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Копытиным.

— Как вы считаете, что сегодня для Украины означает собственный военно-промышленный комплекс?

— Конечно, ВПК для Украины — это путь к самостоятельности, самодостаточности, путь к миру в широком смысле. Я процитирую слова президента Владимира Зеленского: "Только Украина и украинцы должны решать свою судьбу".

Наши предприятия сектора ВПК — это основа нашей независимости, это гарантия обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, это наша сила и наши возможности. И дело не только в способности развивать и масштабировать производство оружия, но и в планах наладить будущий экспорт, что, безусловно, имеет важнейшее значение как для роста ВВП Украины, так и для обеспечения стабильности валютного рынка страны.

Я уверен: развитие собственного военно-промышленного комплекса — это залог достижения стабильного мира в Украине, а также значительная поддержка экономического развития.

— Может ли ВПК стать основой для развития украинской экономики?

— Оборонно-промышленный комплекс уже сегодня является одним из важнейших сегментов в формировании нашего ВВП — в прошлом году ориентировочная доля этой промышленности превысила 3 % украинского ВВП. По соотношению военных расходов к ВВП Украина занимает первое место в мире: 37 % ВВП страны и 58 % государственных расходов.

Однако, к сожалению, мы до сих пор направляем значительные бюджетные средства на иностранное вооружение — в прошлом году на это ушло 5 млрд долларов. Я согласен с мнением министра экономики Юлии Свириденко — эти средства важно было бы направить на собственный оборонный комплекс, что стало бы значительной поддержкой и отрасли, и экономики в целом.

— Каким образом оборонная отрасль может способствовать развитию украинской экономики?

— Роль ВПК в экономике растет, ведь оборонная промышленность — это не только производство дронов, снарядов, систем, транспорта. Это увеличение рабочих мест, уплата налогов, инвестиции в инфраструктурные проекты, привлечение средств в новые производства. Все это вместе дает мощный толчок экономическому развитию, и роль ВПК сегодня сложно переоценить.

Оборонная промышленность создает замкнутые циклы производства — благодаря предприятиям сектора растет спрос на металлургию, IT-отрасль, логистику. Инвестиции в ВПК имеют более широкий мультипликативный эффект — они способствуют развитию смежных отраслей.

Например, увеличение производства бронированных машин, артиллерийских систем и боеприпасов способствует росту внутреннего спроса на сталь и другие металлы. В то же время это влияет и на образовательный сектор, поскольку университеты расширяют программы для подготовки специалистов в области оборонных технологий, авиации, кибербезопасности и дроностроения. Это серьезно влияет на развитие образования, науки и позволяет рассчитывать на инновации в различных направлениях.

— Развитие отечественного ВПК стремительно растет, но определенная зависимость от иностранных поставок сохраняется. Что важного можете отметить, какие достижения имеются именно в украинской оборонной промышленности?

— Конечно, в Украине не производятся системы ПРО, аналогичные Patriot, а также ракеты ATACMS и некоторые другие виды вооружений, поэтому в этом отношении мы все еще зависим от наших союзников и партнеров. Однако уже известный факт: на фронте каждый второй снаряд — украинского производства. В целом Украина производит более трети вооружения, используемого Вооруженными силами, и этот показатель будет только расти.

Мы производим минометные мины и артиллерийские снаряды, гаубицы, бронированные машины, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, морские дроны и многое другое.

В частности, важную для фронта САУ "Богдана" — украинскую самоходную артиллерийскую установку калибра 155 мм, которая неоднократно доказала свою эффективность на поле боя. Мы выпускаем РСЗО "Ольха-М" — так называемый украинский аналог HIMARS, нашу систему, способную поражать цели на расстоянии до 110 км. В Украине налажено производство дронов-камикадзе — это ударные беспилотники, уничтожающие цели противника на расстоянии до 1000 километров.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана" (фото: Getty Images)

Напомню и о нашем очень перспективном проекте украинской ПВО — ЗРК "Кильчень". Очень важно, что "Укроборонпром" уже освоил производство 82-миллиметровых минометных мин, артиллерийских 122- и 152-миллиметровых снарядов, а также 125-миллиметровых танковых снарядов. В прошлом году в Украине начали изготавливать осколочные гранаты ОГ-9У для 73-миллиметровой пушки 2А28 "Гром" БМП-1 и гранатомёта СПГ-9. Ну и вы знаете, об этом много говорили осенью прошлого года, — начато производство 155-миллиметровых снарядов, что является значительной поддержкой необходимых поставок на фронт, которые сейчас осуществляют несколько государственных и частных предприятий ОПК. Украинская ракета — уже не фантастика, а оружие, ставшее реальностью. Ракетная программа стремительно развивается, и, кроме уже всемирно известной благодаря крейсеру "Москва" разработки "Нептун", украинские инженеры создали дальнобойную ракету-дрон "Паляница", разработку которой завершили за полтора года. Очевидно, что один из лучших способов противостоять российским ракетным обстрелам — это наносить удары по носителям этого вооружения: военным аэродромам РФ, а в зоне действия нашей "Паляницы" — несколько десятков российских военных аэропортов. — Как в целом меняются инвестиции в сектор ВПК в Украине? — Инвестиции в оборонный комплекс уверенно и постепенно растут. По данным министра обороны Рустема Умерова, если в 2023 году производственный потенциал оборонно-промышленного комплекса оценивался в 7 млрд долларов, то к 2025 году этот потенциал может вырасти до 20 млрд долларов, конечно, при условии привлечения инвестиций. Недавно министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин предоставил ещё более оптимистичные цифры: производственные возможности украинского военно-промышленного комплекса к 2025 году могут достичь 35 млрд долларов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял всего 1 млрд долларов. Сейчас в отечественной оборонно-промышленной отрасли официально работают и создают вооружение и военную технику более 800 предприятий различных форм собственности. Сектор ВПК уверенно привлекает инвестиции, а интерес со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов растёт. — Представители иностранных оборонных компаний изучают украинский рынок. Готовы ли они инвестировать в производство в Украине? — Украинский ВПК сейчас один из самых привлекательных в мире. И Украина уже предложила международным партнёрам несколько вариантов сотрудничества, среди которых — создание совместных предприятий, долгосрочные контракты на 10 лет и финансовые механизмы — кредиты и экспортное финансирование. Несмотря на продолжающуюся войну, иностранные компании интересуются возможностью работать в Украине и создавать совместные предприятия с отечественными производителями. Самый известный пример — Rheinmetall. Этот немецкий оборонный концерн уже получил заказ от украинского правительства на строительство завода по производству боеприпасов; ожидается, что он начнет работу в Украине в 2026 году. Конечно, это не единственный пример сотрудничества с иностранными концернами. Один из самых известных в мире производителей беспилотников — турецкая компания Baykar — готовится открыть предприятие в Киевской области. Baykar рассчитывает завершить строительство завода под Киевом, где будут работать около 500 человек, летом 2025 года. Этот завод будет производить TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

Турецкая Baykar готовится открыть предприятие в Украине (фото: Getty Images)

В целом наша оборонная отрасль уже получила более 1,5 млрд долларов инвестиций от различных стран, среди которых — Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США.

— Насколько украинские производства дронов сейчас интересны иностранным компаниям?

— Думаю, сейчас иностранные концерны и предприятия интересуются вообще всеми украинскими разработками, в том числе и БПЛА. Ведь вся наша продукция ВПК может испытываться и испытывается в боевых условиях, чего лишены большинство производителей в мире. А у украинских компаний такая возможность есть. Они производят и поставляют на фронт собственные разработки. Именно поэтому продукция нашего ВПК крайне востребована в мире. В сегменте производства БПЛА у нас много достижений, а экспортный потенциал оценивается на уровне более 4 млн экземпляров в год.

Да, сейчас у нас действует запрет на экспорт продукции оборонного значения, но после его снятия мы сможем только за счет продажи БПЛА за границу получать валютную выручку на уровне более 20 млрд долларов.

— Что следует сделать, чтобы украинская оборонная промышленность развивалась быстрыми темпами?

— Я уже неоднократно об этом говорил, и сейчас повторю: необходимо разработать комплексную стратегию развития отечественного ВПК, нужны действенные государственные программы, которые позволили бы перейти от слов, планов и деклараций к реальным делам.

Украине нужна новая комплексная стратегия развития экономики, которая будет базироваться на новой индустриализации. И главная роль в этом должна быть у оборонной сферы, ведь это определяющий и основной фундамент промышленного развития, а значит — и экономического роста, увеличения ВВП Украины.

Стратегию, соответствующие программы и планы следует разрабатывать незамедлительно. Они должны дать ответы на вопросы, как правильно организовать выполнение этого масштабного комплексного задания, сохранить, привлечь и приумножить инвестиции в отрасль. А также как лучше распределить государственные ресурсы в рамках этой политики, как привлекать украинских и иностранных специалистов. И что очень важно — уже сейчас продумать, как устранить негативные явления и препятствия, мешающие эффективному развитию промышленности.

— С каких шагов нужно начинать работу по усилению роли ВПК в экономике?

— Следует создать в парламенте рабочую группу, которая займется подготовкой законодательной базы для имплементации стратегии. Одновременно в государственных структурах исполнительной власти, при правительстве, президенте и Министерстве обороны необходимо создать соответствующие органы, которые займутся разработкой этой комплексной стратегии.

К такой работе необходимо привлечь руководителей организаций и ведомств, представителей бизнеса, чье производство связано с оборонной сферой, а также ведущих экспертов, аналитиков и других профильных специалистов.

— Может ли развитие ОПК действительно усилить влияние нашей страны в мире?

— Я в этом уверен. Более того — это единственный реальный шанс сохранить суверенитет Украины в условиях высокой неопределённости со стороны США и после той демонстрации в Белом доме, которую мы наблюдали 28 февраля во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом Дональдом Трампом.

В Европе, которую США, похоже, собираются оставить один на один с ее проблемами безопасности, также понимают роль ВПК, особенно значимость украинской оборонной отрасли. Европа готова объединить усилия с нами ради безопасности и, как никто другой, заинтересована в мощном украинском военном производстве.

Что у нас уже есть на данный момент? Наши производства полностью покрывают потребности Украины в таких сегментах: минометы, артиллерийские системы, FPV-дроны и боеприпасы к ним, водные дроны, бронетехника. Украина активно развивает собственное производство боеприпасов, и, по последним данным, отечественные предприятия выпускают больше боеприпасов советских калибров, чем все западные партнёры вместе взятые.

Чтобы усилить роль ВПК Украины в мире, необходимо продолжать уверенный рост этой отрасли, увеличивать объемы инвестиций, привлекать надежное и долгосрочное финансирование для предприятий оборонной сферы. И, конечно, необходимо найти надежные источники финансирования предприятий оборонного сектора, активно сотрудничать с западными партнерами, в том числе использовать прибыль от замороженных российских активов для инвестиций в развитие украинского ВПК.

После завершения активных боевых действий в Украине украинский оборонный сектор способен стать аналогом тайваньской микроэлектронной промышленности — стратегически важной отраслью для Запада. Прямой вклад этой отрасли в ВВП Украины уже в ближайшем году может превысить 5 % годового ВВП страны.