Игнорируют ВВК и затягивают увольнение. Адвокат назвал топ проблем действующих военных

Главное: Топ-проблемы. Чаще военные жалуются на блокирование лечения, игнорирование рапортов на ВВК и искусственное затягивание увольнения со службы.

Жалоба вместо суда. Вопросы медицины и ВВК эффективнее решать через жалобы на высшее командование – в Миноборону, Генштаб или ВСП.

Увольнение через суд. Если командиры игнорируют рапорт на демобилизацию, выходом остается суд, который длится от трех до четырех месяцев.

Почему "исчезают" рапорты. Главная ошибка бойцов – передача рапорта без официальной фиксации, из-за чего тот может "потеряться".

Фото: что делать при проблемах во время службы (инфографика РБК-Украина)

Главные проблемы защитников: опыт адвокатов

Спектр правовых вопросов, с которыми сталкиваются украинские военные, достаточно широк. Несмотря на распространенное мнение, что лидерами обращений являются денежные выплаты или премии, реальная юридическая практика демонстрирует несколько иные приоритеты.

На первом месте остаются проблемы медицинского обеспечения и невозможность реализовать право на увольнение, отмечает в разговоре с РБК-Украина Рустам Нуриев.

Среди наиболее распространенных системных проблем он выделяет следующие:

Блокирование направления на лечение: Нередко действующие военные, нуждающиеся в медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья, сталкиваются с отказами или затягиванием процесса со стороны непосредственного командования.

Нередко действующие военные, нуждающиеся в медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья, сталкиваются с отказами или затягиванием процесса со стороны непосредственного командования. Проблемы с ВВК: Игнорирование рапортов о направлении на военно-врачебную комиссию (ВВК) как во время службы, так и непосредственно после завершения курса лечения или реабилитации для установления степени годности.

Игнорирование рапортов о направлении на военно-врачебную комиссию (ВВК) как во время службы, так и непосредственно после завершения курса лечения или реабилитации для установления степени годности. Искусственная затяжка увольнения: Даже при наличии прямых и безоговорочных законных оснований для увольнения из рядов ВСУ, рапорты военнослужащих могут рассматриваться месяцами или полностью игнорироваться.

Рапорт или суд: как и когда решают эти проблемы

Выбор инструмента защиты прав напрямую зависит от сути самой проблемы. Большинство текущих споров относительно лечения или направления на ВВК лучше всего пытаться закрывать на более низких управленческих уровнях. Это базовый, наиболее оперативный и эффективный механизм.

"Если вопрос касается направления на лечение или прохождение ВВК, первоочередным шагом является написание жалоб на высшее командование в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб или Военную службу правопорядка (ВСП). Это формальный уровень, который требует проверок и служебных расследований, однако он способен действовать быстрее суда", - разъясняет Рустам Бей.

Совсем иная ситуация складывается с процедурой увольнения с военной службы. По словам адвоката, если командование отказывает в увольнении или игнорирует документы, единственным эффективным путем остается обращение в суд. Исковое заявление в таких случаях становится крайним, но необходимым шагом.

Почему командование намеренно затягивает процесс?

Судебный процесс в украинских реалиях, как правило, длится от 3 до 4 месяцев.

Главный нюанс, говорит Рустам Нуриев, состоит в том, что в течение всего периода судебного разбирательства военнослужащий обязан продолжать исполнение своих боевых и служебных обязанностей. Искусственное игнорирование рапорта на месте заставляет человека оставаться в строю даже тогда, когда он имеет полное право на демобилизацию.

Почему рапорты "исчезают" и что делать военному?

В армейской структуре действует серьезное правило: все выполняется только по команде. Самостоятельные попытки военнослужащих защитить свои права часто разбиваются о банальном отсутствии фиксации документов. Это самая распространенная ошибка, полностью блокирующая дальнейшую юридическую

защиту.

Как отмечает собеседник, военнослужащий (или офицер, документы которого должны идти на высшее командование) лично составляет рапорт об увольнении, прилагает к нему все необходимые подтверждающие документы и передает непосредственному руководителю.

"На этом этапе бумаги исчезают. Безответственный командир может их просто не передать дальше или вообще выбросить, поскольку никакого официального следа передачи не остается", - обращает внимание господин Нуриев.

Реальные кейсы: громкие случаи из практики юристов

За каждым судебным иском или жалобой стоят живые эмоциональные истории защитников. Шаблонный подход и безразличие на местах иногда приводят к критическим последствиям для целых семей или психического состояния самого бойца.

"Бывают случаи, когда есть отец-одиночка. Жена умерла, а мужчину намеренно не увольняют. И приходится ждать увольнения, потому что бабушки и дедушки уже не в состоянии полноценно воспитывать ребенка", - рассказывает Рустам Бейказович.

На практике командование намеренно блокирует такие рапорты, заставляя семью месяцами ждать решения суда, пока ребенок остается фактически

без обоих родителей.

"Одними из наиболее эмоционально трудных являются ситуации, когда военнослужащий искренне стремится служить, но из-за тяжелых ранений или хронических болезней физически не способен выполнять боевые задачи. Когда командование игнорирует этот факт и проявляет тотальное безразличие, у человека разрушается мотивация и появляется ощущение безысходности", - вспоминает специалист.