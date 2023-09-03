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Игнорировал предупредительные знаки. В Черном море от взрыва мины погиб мужчина

Воскресенье 03 сентября 2023 17:13
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Игнорировал предупредительные знаки. В Черном море от взрыва мины погиб мужчина Иллюстративное фото: В Черном море от взрыва мины погиб мужчина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У берегов Николаевской области в Черном море прогремел взрыв. На мине подорвался мужчина, который проигнорировал предупредительные знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"Сегодня в Черноморце Очаковской общины Николаевской области на мине в воде подорвался 36-и летний местный житель. В результате взрыва он погиб", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мужчина, игнорируя предупредительные знаки об установлении минных заграждений, пошел искупаться в море. Во время нахождения человека в воде произошел взрыв.

"Подчеркиваем о недопустимости пребывания на побережье, а особенно в воде, в частности на участках ограниченного доступа", - говорится в сообщении.

Мины в Черном море

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заминировала Черное море. В частности, в нем плавают сотни морских мин, которые время от времени прибиваются к берегу Одесской и Николаевской области. Из-за этого в Украине запрещено купаться в Черном море.

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