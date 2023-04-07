Игнат указал на важный нюанс, от которого может зависеть успех контрнаступления ВСУ

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации - это довольно сложный вопрос, мягко говоря", - сказал он.

Игнат отметил, что россияне продолжают атакующие действия на суше. Атаки с воздуха в основном осуществляются с кораблей. Так, оккупанты используют управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение.

"Мы ведем противовоздушное сражение, поражаем средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются близко к нашим границам. Поэтому говорить, что сейчас уже должно произойти контрнаступление без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество вряд ли возможно" , - добавил представитель.

Украина понимает, что сейчас идет усиление от стран Запада. В скором времени у украинских защитников будут и системы ПВО Patriot, и Samp-T вместе с людьми, которые научились работать на этих комплексах. Так, это усилит преимущество Украины в определенных регионах, где будет решено поставить эти комплексы.

При этом Игнат отметил, что хотелось бы скорейшего решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет, в частности, о F-16, ведь это действительно помогло бы нам быстро воплотить мечты в жизнь.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что не важно, какие именно истребители получит Украина, главное - чтобы поставки авиации продолжались.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников рассказал, почему Запад затягивает с передачей Украине истребителей F-16.

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