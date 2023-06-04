Игнат о тренировке пилотов на F-16: будем отправлять волнами, первый список определен

Украинских пилотов волнами будут направлять на учения на западных истребителях. Первый список сформирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как пояснил Игнат, одномоментно невозможно привлечь большое количество пилотов к учениям из-за высокой интенсивности работы нашей авиации по врагу.

"Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

По словам спикера, приоритет также идет именно на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще более молодых коллег.

В частности по мере поставок западной авиации также будут учиться инженеры и офицеры боевого управления.

F-16 для Украины

Несколько стран Европы, Канада и США заявили о желании начать обучение для украинских пилотов на современных истребителях F-16. Глава Белого дома Джо Байден во время саммита G7 в Японии подтвердил планы Вашингтона присоединиться к инициативе.

Пока сроки начала учений неизвестны. В то же время Варшава уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. В частности, к учениям также может присоединиться и Великобритания.

Стоит добавить, что подготовка пилотов может занять четыре месяца.