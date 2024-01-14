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Игнат: нужно усилить армейскую авиацию, это могут быть не только штурмовики

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина нуждается в усилении армейской авиации, речь идет не только о штурмовиках. Это также могут быть ударные вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отреагировал на интервью командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, который заявил, что партнеры могли бы усилить авиацию Украины, передав, к примеру, штурмовики A-10 Thunderbolt.

"Он (Сырский, - ред.) подчеркнул, что авиационная поддержка войск действительно чрезвычайно важна для пехоты, которая ежедневно ведет очень тяжелые бои. Сегодня эту функцию выполняют Су-25, Ми-8 и Ми-24 армейской авиации. Поэтому Украине нужно сосредоточиться на том, чтобы нам партнеры предоставляли различные средства, включая ПВО, артиллерию и авиационные средства. Речь может идти даже не о том А-10, а об ударных вертолетах Apache или Black Hawk, которые могли бы существенно усилить именно армейскую авиацию", - сказал спикер.

Игнат добавил, что для Украины главной целью остаются истребители F-16, которые могут завоевать преимущество в воздухе. По его словам, это поможет и армейской авиации, и штурмовикам наносить удары по противнику и с воздуха, и с земли.

Что сказал Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский дал интервью изданию Reuters, в котором заявил, что штурмовики A-10 Thunderbolt могли бы стать одним из вариантов, которые усилят авиацию Украины.

Сырский добавил, что важную роль также могут сыграть ударные вертолеты, а именно: AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

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