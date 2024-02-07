Игнат о создании Сил беспилотных систем: есть определенные стратегические замыслы

Силы беспилотных систем при ВСУ обязательно будут выполнять свою функцию. У украинской власти и военного командования есть определенные стратегические замыслы относительно создания нового рода войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вероятно есть определенные стратегические замыслы по этому вопросу. Я сейчас не могу сказать ничего по этому поводу... В любом случае они будут какую-то свою функцию выполнять. Но без беспилотников сегодня никто не обойдется", - сказал Игнат, отвечая на вопрос о целесообразности Сил беспилотных систем.

В качестве примера он привел Турцию, где беспилотники, кроме сугубо военных функций, еще помогают полиции выявлять преступления, а также пограничникам с контролем границы и борьбой с контрабандой.

"Поэтому беспилотники, безусловно, будут полезны всем", - добавил спикер Воздушных сил.

Новый род войск

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопросы создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

"По результатам проработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", -говорится в указе президента.

Позже в Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.