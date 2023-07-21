Игнат объяснил, когда Украина будет контролировать небо над оккупированными территориями

"При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет по крайней мере ни одного тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", - сказал Игнат.

Также, по его словам, если у украинских Воздушных сил будет хотя бы одна эскадрилья истребителей F-16 в начале - это уже сможет прикрывать те или иные направления и выполнять важные задачи.

"Когда появляется какой-то новый тип вооружения, например, первые танки - оно пошло своим ходом и арсенал пополняется. Хотя, конечно, есть и потери. Так же и средства противовоздушной обороны. Например, поступили первые системы NASAMS. Теперь она у нас не одна - уже больше. Так и с Iris-T, и из Patriot. Так же будет и с F-16. Главное, чтобы первые истребители зашли и дальше с каждым месяцем их количество, возможно, будет расти", - подчеркнул спикер.

F-16 для Украины

Напомним, союзники Украины недавно приняли решение обучать наших пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Возглавили авиационную коалицию, в рамках которой будет происходить обучение, Дания и Нидерланды. При этом пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 Украине.

Эти самолеты, в частности, необходимы нашей стране для того, чтобы защищать небо от постоянных российских атак, неоднократно подчеркивали официальные лица.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, американские истребители наша страна получит только в следующем году. С таким прогнозом согласен и Кулеба. Он уточнял, что передача состоится "в начале 2023 года".