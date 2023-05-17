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Игнат объяснил, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно

Фото: почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что в Воздушных силах не собирались комментировать заявления российского Минобороны о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot ракетой "Кинжал" в Киеве, украинцев все же решили успокоить - Patriot уничтожить одним ударом ракеты "Кинжал" невозможно и объяснили почему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

Он отметил, что вчера Командование Воздушных сил вообще отказалось комментировать заявления представителя Минобороны РФ Конашенкова, который "уже 8 раз уничтожил весь состав нашей авиации". По его мнению, учитывая то количество уничтоженного, "мы, пожалуй, уже давно бы победили".

"Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot", - добавил он.

Игнат объяснил, что Patriot - это дивизион, состоящий из командного пункта, радара, а также самых пусковых установок (до 8). В частности, в командном пункте "сидит боевая обслуга". Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности.

При этом командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Автоматический режим позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели. Именно его, по словам Игната, и использовали в ночь на 16 мая.

Что касается пусковых установок, то каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня, 16 мая, российские оккупанты пытались ударить по Киеву. В частности, они применяли гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их все сбили украинские силы ПВО. Позже Минобороны РФ начало утверждать, что россияне якобы ударили по ЗРК Patriot.

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