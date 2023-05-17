Игнат объяснил, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно

Он отметил, что вчера Командование Воздушных сил вообще отказалось комментировать заявления представителя Минобороны РФ Конашенкова, который "уже 8 раз уничтожил весь состав нашей авиации". По его мнению, учитывая то количество уничтоженного, "мы, пожалуй, уже давно бы победили".

"Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot", - добавил он.

Игнат объяснил, что Patriot - это дивизион, состоящий из командного пункта, радара, а также самых пусковых установок (до 8). В частности, в командном пункте "сидит боевая обслуга". Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности.

При этом командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Автоматический режим позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели. Именно его, по словам Игната, и использовали в ночь на 16 мая.

Что касается пусковых установок, то каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня, 16 мая, российские оккупанты пытались ударить по Киеву. В частности, они применяли гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их все сбили украинские силы ПВО. Позже Минобороны РФ начало утверждать, что россияне якобы ударили по ЗРК Patriot.