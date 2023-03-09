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Игнат о поставках истребителей Украине: процесс сдвинулся с места

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места, однако Воздушным силам необходимы также более современные самолеты, такие как F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

"То, что передают авиационные комплексы, это хорошая новость с той точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача тяжелых ракетных систем, а также передача Украине танков", - сказал Игнат.

По его словам, в зависимости от состояния самолетов будет решаться вопрос об их применении.

"Любая помощь именно этой техникой для нас, безусловно, хорошие новости в плане того, что сможем усилить свою боеспособность", - отметил спикер.

Он также не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут быть использованы в качестве запчастей для имеющихся машин, ведь авиатехника изнашивается в результате активных боевых действий.

Игнат подчеркнул, что самолеты МиГ-29 производились еще в СССР, поэтому они морально и физически устарели. Они не имеют широкого спектра вооружения, которое могло бы эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели.

"Этот самолет использует старое советское вооружение. Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма", - подчеркнул спикер.

По его словам, современные самолеты нужны для того, чтобы оттеснить российскую авиацию от границ, уничтожать логистические пути врага на временно оккупированной территории.

Напомним, Польша готова передать Украине все свои истребители МиГ-29, находящиеся в рабочем состоянии и стоящие на вооружении Воздушных сил страны.

К тому же Словакия должна передать свои истребители МиГ-29 совместно с Польшей. Варшава уже подтвердила такой шаг.

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