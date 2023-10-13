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Игнат о "паузе" в ракетных ударах РФ: вероятно, придерживают для стратегических задач

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска взяли паузу в ракетных ударах по Украине, вероятно, чтобы накопить ракеты для каких-то своих стратегических задач, в частности для атак на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вероятно, идет какая-то пауза, чтобы дать возможность промышленности накопить определенное количество ракет. Это понятно. Они ведь не могут использовать их так интенсивно без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического "НЗ". В конце концов они в "НЗ" давно залезли", - рассказал Игнат.

Поэтому, по его словам, вероятно, что дальнобойные ракеты Х-101, которые могут лететь с дальностью до 5500 км, россияне могут придержать для каких-то своих стратегических задач.

Что предшествовало

Сегодня Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская армия накапливает ракеты для ударов против критически важной инфраструктуры Украины с наступлением холодов.

Как отмечается в сводке, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября в течение 21 дня.

По данным британской разведки, такие перерывы являются чем-то необычным: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. В этом случае вполне возможно, что Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

"В этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также используют эту паузу для увеличения пригодных для использования запасов, ожидая дальнейших тяжелых ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

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