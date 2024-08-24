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ИГИЛ взяло ответственность за нападение с ножом в Германии, - Reuters

Фото: немецкие полицейские (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 24 августа, группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в Золингене (Германия), в результате которого три человека погибли и восемь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боевики по этому поводу выступили с заявлением, в котором сообщили, что атака была совершена одним из ее членов "в качестве мести за смерть мусульман в Палестине и других местах".

При этом Reuters отметило, что группировка не предоставила никаких доказательств и пока неясно, насколько темными были отношения между нападавшим и так называемым "Исламским государством".

Известно, что полиция ведет розыск нападавшего. Они заявили, что задержали 15-летнего подростка и расследуют, связан ли этот человек с нападавшим.

При этом Маркус Касперс, сотрудник прокуратору Дюссельдорфа, заявил, что власти рассматривают нападение как возможной террористический акт, поскольку никаких других мотивов не было, а жертвы, судя по всему, не были связаны между собой.

Что произошло

Напомним, что вчера, 23 августа, в немецком городе Золинген неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля, посвященного 650-летию города. Для поиска нападавшего полиция подняла в воздух вертолеты.

На данный момент известно о трех погибли и восемь пострадавших. Издание Associated Press сообщало, что согласно имеющимся данным, нападавший действовал хаотично.

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