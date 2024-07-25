Идея выборов во время войны маловероятна, - Стефанчук

Выборы в Украине во время военного положения маловероятны, считает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире национального телемарафона.

"Идею проведения выборов во время военного положения можно классифицировать как маловероятную", - сказал глава украинского парламента.

Он напомнил, что закон Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.

Отметим, что в случае отсутствия войны, выборы в Верховную Раду должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2023 года. В свою очередь, выборы президента должны быть 31 марта этого года, но из-за военного положения Владимир Зеленский продолжает исполнять обязанности главы государства.

В то же время, в недавнем интервью BBC Зеленский заявил, что если война будет затягиваться, тогда необходимо будет искать пути для проведения выборов.

Также он предполагал, когда уйдет в отставку, но сказал, что "не раньше, чем закончится война".