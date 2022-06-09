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Ідея реєстру олігархів втратила актуальність, - глава НАЗК

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Четвер 09 червня 2022 14:01
Ідея реєстру олігархів втратила актуальність, - глава НАЗК Фото: Олександр Новіков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив, що ідея реєстру олігархів втратила актуальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новікова для Forbes.

"На мою думку (ідея реєстру олігархів, - ред.) втратила актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали", - заявив глава агентства.

Після закінчення війни, одним з головних завдань буде вступ країни до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх, зазнавав Новіков.

Нагадаємо, закон про олігархів, який передбачав створення відповідного реєстру, був прийнятий восени 2021 року.

Ідею закону розкритикували в ЄС, його експертизу проводить Венеційська комісія.

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