Йде за графіком. Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині

У відомстві зазначили, що будівельні роботи почалися в січні цього року за участю українських фахівців. Вже завершена нарізка сталі і зварено частину шести відсіків. Після буде відбуватися формування кілю.

Очікується, що корвет почнуть тестувати на ходових і державних випробувань у 2023 році.

У Міноборони зазначають, що бойові кораблі проекту MILGEM прийняті на озброєння Збройних сил Туреччини і мають успішний досвід виконання бойових завдань в акваторіях Середземного і Чорного морів.

Системи озброєння кораблів дозволять ефективно вражати надводні і підводні цілі. Корвети передбачають захист від високоточних ракет. Також вони будуть оснащені сучасними засобами радіо - і гідролокації, а також системою протиповітряної оборони.

Фото: Міноборони показало будівництво корвета для України в Туреччині (mil.gov.ua)