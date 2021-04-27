Ідеї Кабміну ввести додаткові податки на "зелену" енергію - нонсенс в країнах ЄС, - експерт
Ініціатива Кабінету міністрів ввести акцизний збір для виробленої в країні "зеленої" енергії позбавить державу нових та екологічних технологій, і є абсолютною протилежністю до підходу, який застосовується в країнах ЄС.
Про це заявив голова Асоціації відновлюваної енергетики України Олександр Козакевич.
"Вони хочуть таким самим чином покрити борги перед нами нашими же коштами. Моє сприйняття цього таке. Обкладати податками треба генерації, які наразі вже відпрацювали свій ресурс і приносять шкоду довкіллю, екологічно забруднюють його. Шляхом цих податків будувати ті, які не шкодять довкіллю і сприяють взагалі розвитку дешевої генерації", - сказав Козакевич.
Він зазначив, що з боку держави не логічно вводити акцизний збір на екологічні технології, розвиток яких навпаки - потрібно стимулювати.
"Тому що нова технологія, яка, в принципі, безвуглецева, яку в усьому світі запроваджують і підтримують, обкладати додатковими якимись податками або зборами - малоймовірно будь-де у світі", - додав він.
На його думку, ініціатива уряду дає сигнал іноземним та внутрішнім інвесторам, що вкладатися в нові технології та зелену енергетику не потрібно, бо потім держава буде впроваджувати неочікувані податки.
"Ми цим вбиваємо вже і ті залишки інвестиційної привабливості, які залишилися в країні", - сказав експерт.
Козакевич підкреслив, що вище керівництво держави часто говорить про те, що буде захищати інвесторів, розвивати зелені новітні технології в Україні, сприяти тому, щоб відбувався перехід до безвуглецевої економіки. Однак з іншого боку держава обкладає додатковими податками екологічну безвуглецеві підприємства, щоб не страждали старі й неекологічні вуглецеві підприємства.
"Я думаю, що такого немає в ЄС. Це нонсенс, коли ти говорив про те, що потрібно розвивати зелені технології, потрібно на них переходити і захищати майбутнє наших дітей, онуків від викидів, по-перше, викидів, від хвороб і всього іншого, продовжувати їхні життя понад 100 років. А з іншого боку ти вводиш цей податок. Це просто знущання, - зазначив голова УАВЕ.
Нагадаємо, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер заявила, що ініціатива Кабміну з введення акцизного збору на продаж "зеленої" енергії є недопустимою в умовах відсутності зрушень в питанні виплати боргів іноземним інвесторам у відновлювану енергетику.
Вона вважає, що потрібно спочатку виконати фінансові зобов’язання перед інвесторами, щоб не втратити зовнішні інвестиції, які дуже потрібні Україні.
Аналітик з вітроенергетики Bloomberg NEF Ізабель Едвардс вважає, що в Україні дуже високий рівень ризику інвестування в сектор відновлюваної енергетики через те, що влада постійно намагається змінити механізми фінансування галузі та ініціює різні інструменти фіскального тиску на інвесторів, зокрема акцизний збір.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
Станом на 1 квітня підприємствам "зеленої" енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми "старого" боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.
Заборгованість держпідприємства "Гарантований покупець" перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.