Ідеальне місто для життя: першу чергу ЖК “Синергія Сіті” ввели в експлуатацію

В січні 2021 року Будівельна група “Синергія” ввела в експлуатацію будинки першої черги житлового комплексу “Синергія Сіті”. Про це повідомили на офіційному веб-сайті будівельної компанії 10 лютого 2021 року: “Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала сертифікати, які засвідчують відповідність закінченого будівництва проєктній документації та готовність до експлуатації I-ї черги ЖК “Синергія Сіті”, це 7, 8 та 9 секції комплексу”.

ЖК “Синергія Сіті” — це флагманський проєкт девелопера з концептом “Залиш турботи в місті”, який розробило “Fedoriv marketing agency”. Його презентація відбулась 28 серпня 2019 року в м. Київ, а вже в січні 2021 забудовник ввів в експлуатацію I-у чергу. Експерти та споживачі ринку нерухомості відзначають, що проєкт “Синергія Сіті” увібрав у себе сучасні тренди ринку, які помітно вирізняють його з-поміж інших житлових комплексів.

Перше — це локація. Комплекс зводиться у зеленому передмісті столиці — місті Ірпені біля облаштованої набережної та мальовничої лісової зони. Природне оточення ЖК “Синергія Сіті” розкриває всі переваги для життя та відпочинку — тут ранкові пробіжки набережною, гра у теніс, футбол чи волейбол на облаштованій спортивній алеї чи романтичні прогулянки із спогляданням заходу сонця. Тут є все те, чого нам так не вистачає у мегаполісі та за чим ми їдемо за місто на вихідні.

Друге — це архітектура ЖК “Синергія Сіті”. Будинки хвилеподібної форми гармонійно вписуються в оточуючий ландшафт, повторюючи повороти річки. Архітектори Будівельної групи “Синергія” обрали функціональний скандинавський стиль, де прості форми, світлі відтінки та мінімалізм якнайкраще поєднуються з природою. Всі будинки комплексу сягають 6-9 поверхів. Це забезпечить природне освітлення кожної оселі для гарного самопочуття її власників. Та можливість насолодитись видами на ліс та набережну з вікна чи лоджії, яка, до слова, є у кожній квартирі.

Третє — це інфраструктура як у місті. ЖК “Синергія Сіті” будується в концепції “місто в місто”: тут створюють екосистему, де все необхідне “під рукою”. Так, у “Синергії Сіті” продумано все до найменших деталей: від сучасної школи на 1300 дітей та 5 дитячих садочків до затишних кафе, ресторанів, магазинів для шопінгу, салонів краси, спортклубів. Тож жити, працювати та відпочивати можна не виходячи із житлового комплексу — як у великому місті, тільки без заторів. Для власників автомобілів забудовник передбачив велику зону паркінгу навколо комплексу.

Четверте — це внутрішні двори комплексу. Будівельна група “Синергія” реалізує власний стандарт — двір-парк з продуманим благоустроєм, унікальним ландшафтним дизайном та якісним дозвіллям. У кожному внутрішньому дворі ЖК “Синергія Сіті” передбачені сучасні дитячі та спортивні майданчики для дітей різного віку, зони для відпочинку дорослих та променади для прогулянок. Щовихідних тут будуть проводити тематичні заходи, майстер-класи, свята, спортивні тренування. Таким чином жителі отримають власний безпечний простір для відпочинку та дозвілля, що набуває особливої цінності в сучасних реаліях, коли тривають карантинні обмеження.

П’яте — це переосмислення “життєвого простору” для жителя комплексу. Йдеться про великі квартири формату open-space та високий рівень приватності завдяки невеликій кількості квартир на поверсі. Враховуючи те, що багато людей переходять чи вже працюють онлайн, з’являється запит на просторі квартири з кабінетами та зонами відпочинку для кожного члена сім’ї. В ЖК “Синергія Сіті” для цього є просторі трикімнатні та дворівневі квартири з терасами, де можна організувати вечірку, зустріти світанок чи просто позасмагати влітку.

Таким чином, ЖК “Синергія Сіті” увібрав у себе всі сучасні тренди ринку нерухомості. Забудовнику вдалось поєднати природу та міський комфорт. А той факт, що Будівельна група “Синергія” виконала свої зобов'язання перед інвесторами, не дивлячись на карантинні обмеження 2020-го, ще раз підкреслює, що ЖК “Синергія Сіті” — це надійна інвестиція у ваше комфортне майбутнє:

“Це надважливий етап у будівництві, і ми пишаємось, що наш флагманський проєкт “Синергія Сіті” успішно розвивається. Для виконання взятих зобов'язань перед інвесторами ми максимально швидко адаптуватися до нової реальності в умовах пандемії. Та продовжували роботу на об'єкті під час весняного та зимового карантину. Вчасне введення в експлуатацію відразу трьох будинків ЖК “Синергія Сіті” є тому красномовним підтвердженням.

Водночас, ми пишаємося і тим, що експерти та споживачі ринку нерухомості високо оцінюють наші досягнення у реалізації ЖК “Синергія Сіті” і вважають його одним із найперспективніших будівельних проєктів, що задає нові тренди на ринку нерухомості України” — прокоментував Ігор Оверко, директор Будівельної групи Синергія.

Для довідки

Будівельна група “Синергія” — це девелоперська компанія, яка займається проєктуванням, будівництвом, реалізацією і обслуговуванням об'єктів нерухомості. Вона була заснована в 2010 році в м. Ірпінь. За 10 років Будівельна група “Синергія” з невеликого забудовника передмістя столиці стала одним із провідних девелоперів України. За версію рейтингу редакції “Новое время” в партнерстві з найбільшим порталом нерухомості в Україні “Лун.ua” Будівельна група “Синергія” увійшла до ТОП-20 забудовників та посіла 7 сходинку. Крім того, варто зауважити, що у 2020 році забудовник вже вдруге отримав визнання девелопера року в престижній премії “Вибір року”, тим самим отримавши всеукраїнське визнання своїх досягнень серед споживачів ринку нерухомості.