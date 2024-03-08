Идеальные для города: ТОП-5 компактных кроссоверов с пробегом

Почему люди выбирают кроссовер? Дело, просто говоря, в высоте. Коросовер стоит выше над дорогой, водитель имеет более высокую посадку, и салон как правило имеет более высокую крышу. Практическая польза от этого вполне реальна: так проще карабкаться на бордюры для парковки, ловчее кататься проселками на пикниках и иметь лучший обзор из-за руля, что важно, например, на плохих дорогах.

Что касается плохих дорог – на них кроссовер чувствует себя увереннее благодаря колесам, которые обычно больше, чем у классической легковушки. И даже с полным приводом в этом сегменте все хорошо – режим 4х4 имеет большинство машин в нашей подборке.

Nissan Juke, 2010–2019 гг.

Машина с выразительным, хотя и несколько необычным обликом. Все двигатели полнолитражные (от 1,5 до 1,6 л), атмосферные и турбированные (109-188 л.с.), причем есть один дизель. Трансмиссия либо механическая, либо автоматическая, причем в последнем случае это будет не очень долговечный вариатор CVT, из-за критичного износа которого от "Джука" часто избавляются его первые владельцы. С самым мощным мотором Juke имеет привод 4х4, но клиренс в 18 см "не пускает" эту модель на настоящую грязь или в суровые сугробы. На неровной дороге эта машина воспринимается жесткой, ведь ходовая "заточена" под ровный асфальт. Кстати, даже система полного привода настроена на скоростную езду: она имеет дифференциал, помогающий ловко проходить крутые повороты.

Hyundai Kona, 2017–2023 гг.

Наименее известный в нашей стране компактный "кросс", этот маленький "кореец", вероятно, больше других ориентирован на скоростные трассы и городскую эксплуатацию – по сравнению с большинством конкурентов он отличается более приземистым силуэтом, он низкий и по-спортивному широкий. В гамме двигателей – только наддувные агрегаты, здесь и 1,0-литровый даунсайзинг, и полноразмерные 1,6-литровые моторы (120–174 л.с.), в том числе дизельный. Автоматическая трансмиссия – почти спортивный ”робот” с двумя сцеплениями. Отрадно, что "Кона" выпускалась в версии с полным поводом. Kona первого поколения также имеет чисто электрическую версию, но о таких машинах мы сегодня не говорим

Suzuki Jimny, 1998–2018 гг.

Совершенно нетипичный для сегмента компактных кроссоверов автомобиль, а если совсем строго, это не кроссовер, а полноправный внедорожник 4х4 – без всяких преувеличений. У него рамная конструкция, неразрезные мосты, полный привод с двухступенчатой "раздаткой" и жестким подключением передка – словом, все как у немногочисленных теперь взрослых "проходимцев".

Под капотом "Джимни" бензиновый 1,3 л или 1,4 л двигатель (80 – 82 л.с.), или турбодизель объемом 1,5 л (65 – 86 л.с.). Повторимся, что, несмотря на игрушечные габариты (длина 3,675 м), эта машина – настоящий покоритель бездорожья, но в Украине большинство из них использовалось не на оффроуде, а в роли городского кроссовера; в частности, ее часто покупали женщинам. Весомый минус – микроскопический багажник (85 л), который, однако, увеличивается за счет складывания заднего сиденья (620 л).

Ford EcoSport, 2012–2022 гг.

Несколько нетипичная для Европы модель, которая, тем не менее, оставляет по себе положительные впечатления. Имеет интересный набор двигателей: это пара 1,5-литровых дизелей и набор бензиновых рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л (100 – 140 л.с.). Причем самый молодой "турболитр" – это тот самый выдающийся 3-цилиндровый турбоагрегат, который несколько лет подряд получал в Европе титул лучшего мотора года. “Автоматы” как классические гидромеханические, так и модные преселективные работы с двумя сцеплениями, “механика” также попадается. Кроме того, на вторичном рынке много машин с полным приводом. На ходу машина комфортная, в том числе и на разбитых дорогах, а в комплектациях с топовыми двигателями еще и достаточно резвая.

Renault Captur, 2013 – 2019 гг.

Очень стильная европейская машина (не путать с одноименным "Каптюром" на базе "Дастера", созданную для небогатых стран), приятная на ходу. Но эффектная внешность – не единственное ее преимущество, например, яркому восприятию не мешает рекордный для этой компании клиренс в 20 см. Сдвижной задний диван позволяет увеличивать багажник, есть и некоторые другие фокусы трансформации. Моторная линейка достаточно богата, в ней и даунсайзинговые 0,9-литровые 3-цилиндровые моторчики, и более солидные 1,2- и 1,3-литровые агрегаты, а также взрослый 1,5-литровый дизель (90 – 110 л.с.). Все моторы и моторчики имеют турбонаддув, что для подержанной машины не очень хорошо. В то же время модель отличается малым потреблением горючего. Машины, в свое время официально проданные в Украине, комплектовались автоматической трансмиссией с эффективным преселективным "роботом" с двумя сцеплениями. Версий с 4х4 нет, все "Каптюры" – с передним приводом.

Если коротко

Выбирая компактный кроссовер на вторичном рынке, обращайте внимание не только на потребительские качества модели, но и на техническое состояние машины. В первую очередь учитывая, что в такие авто при проектировании нечасто закладывают большой запас прочности и ресурса. Соответственно, если такой автомобиль использовали с чрезмерной нагрузкой – например в режиме внедорожника – то в первый период владения вам придется его часто ремонтировать. Поэтому перед покупкой желательно выяснить, кем был первый владелец кроссовера и как он эту машину использовал.