ICU заявляє про активізацію політичного тиску через обшуки

Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

У компанії прокоментували обшуки НАБУ

Інвестиційна компанія ICU заявляє про активізацію політичного тиску на групу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

У компанії стверджують, що незважаючи на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення, №52017000000000209 від 24.03.2017, в даний час в офісі ICU проходить обшук.

"Як законослухняна компанія, ICU мала повне сприяння правоохоронцям, в черговий раз надавши всі витребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо даних угод в компанію не надходило", - повідомляють в компанії.

Група працює в штатному режимі, а поточний обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний "політичний контекст". Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними своїми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU.

"В даному випадку ICU терпить супутній збиток, будучи суб'єктом економічної діяльності та не маючи жодного відношення до політичних процесів в країні. Подібні дії правоохоронних органів не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату в країні і довіри до їх діяльності", - заявляють в компанії.

Адвокат Ірина Одинець стверджує, що з початку слідства детективи провели 21 виїмку документів, а обшуки проходять регулярно, останній був у червні у членів Комісії.

"Все, що можна було знайти - вже давно знайшли. Інше питання, що те, що знайшли, не підтверджує припущень детективів. Я представляю інтереси НКРЕКП, і комісія з першого дня добровільно направляла їм всі документи за списком. За весь цей час нічого, що б вказувало на зловживання службовим становищем не знайдено. І вже тим більше, нічого не знайдено, що б вказувало на отримання неправомірної вигоди, що є невід'ємною складовою при доказі обвинувачення, пов'язаного із зловживанням службовим становищем", - написала вона на своєму Facebook.

Одинець підкреслила, що дії НАБУ захист розцінює виключно як політичне переслідування, адже перша особа НАБУ дозволяє собі публічно, ще з 2017 року, до завершення слідства та передачі справи до суду, заявляти про незаконність формули.

"При цьому називати обсяг збитків в 15 млрд грн без будь-яких обґрунтувань і вказівок, звідки взята саме така цифра. Детективи постійно дають запити - не тільки нам, але і учасникам ринку. Робиться це лише для того, щоб не довести до закриття справи. Якщо вони два місяці не будуть вчиняти дій в рамках кримінального провадження, доведеться або закривати справу, або показувати результати. Після того, як президент публічно розкритикував формулу, НАБУ імітує бурхливу діяльність у справі", - підкреслила вона.