ICC Ukraine призывает не повышать тарифы на транспортировку газа

"Проектом предусматривается повышение тарифа на вход в газотранспортную систему с 101,9 грн/тыс м3 до 464,9 грн/тыс м3, а тарифа на выход – со 124,2 грн/тыс м3 до 502,5 грн/тыс м3", - отмечают в ICC Ukraine.

Ассоциация подчеркивает, что существуют четкие требования по проведению процедуры установления новых тарифов, включающей публикацию перечня информации и консультации с рынком перед новым регуляторным периодом. Также представители ICC отмечают, что такое повышение может иметь серьезные последствия для государственной компании "Укргаздобыча" и газодобывающего сектора вцелом.

"Увеличение тарифа на вход в ГТС в 4,5 раза приведет к значительному сокращению оборота средств газодобывающих компаний, снижению объемов инвестиционных проектов на следующие 5 лет, а также к падению добычи газа уже в 2025 году", - предупреждают в ICC Ukraine.

Комитет также отмечает необходимость проведения инвентаризации активов Оператора ГТС с целью оптимизации расходов на амортизацию и удержание активов.

"Инвентаризация позволит исключить из регуляторной базы активы, которые находятся в консервации или не используются из-за отсутствия транзита, а также учесть экономически обоснованное количество компрессорных станций, необходимых для транспортировки прогнозируемых объемов газа", - говорится в письме ICC Регулятору.

Организация обратилась в Нацкомиссию с просьбой не менять тарифы.

"Мы просим оставить тарифы на услуги транспортировки природного газа на период 2025 – 2029 годов на текущем уровне, учитывая отсутствие всех необходимых расчетов и обоснований", - отметили представители ICC Ukraine.

Напомним, народный депутат и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко также требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины".