Ібрагімовіч підписав новий контракт із "Міланом"

40-річний форвард погодився на новий контракт із "россонері". Угода шведа з італійським грандом розрахована на рік.

Заради контракту з "Міланом" Ібрагімовіч погодився на зниження зарплати. За прийдешній сезон він заробить орієнтовно 1,5 млн євро. Окремо в угоді прописали бонуси за зіграні матчі та забиті м'ячі.

Златан пропустить першу половину сезону 2022/23 через важку травму коліна. Внаслідок різноманітні ушкодження він часто не грав і в попередній кампанії, але встиг провести 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

Ібрагімовіч повернувся до "Мілана" в січні 2020-го. Його лідерство в роздягальні стало одним із ключів до завоювання "россонері" Скудетто в попередньому сезоні.