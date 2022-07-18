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Ібрагімовіч підписав новий контракт із "Міланом"

Фото: У жовтні Златан Ібрагімовіч святкуватиме 41-річчя (acmilan.com)
Автор: Антон Федорців

Шведський ветеран Златан Ібрагімовіч вирішив продовжити виступи в складі італійського "Мілана", з яким здобув чемпіонський титул у сезоні 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

40-річний форвард погодився на новий контракт із "россонері". Угода шведа з італійським грандом розрахована на рік.

Заради контракту з "Міланом" Ібрагімовіч погодився на зниження зарплати. За прийдешній сезон він заробить орієнтовно 1,5 млн євро. Окремо в угоді прописали бонуси за зіграні матчі та забиті м'ячі.

Златан пропустить першу половину сезону 2022/23 через важку травму коліна. Внаслідок різноманітні ушкодження він часто не грав і в попередній кампанії, але встиг провести 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів.

Ібрагімовіч повернувся до "Мілана" в січні 2020-го. Його лідерство в роздягальні стало одним із ключів до завоювання "россонері" Скудетто в попередньому сезоні.

Нагадаємо, що туринський "Ювентус" безкоштовно підписав двох зірок – Ді Марію і Погба.

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МіланЗлатан ИбрагимовичЧемпіонат Італії