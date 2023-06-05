Ибрагимович объявил о завершении карьеры: слезы и наследие легенды

41-летний нападающий завершил карьеру, отдав профессиональному спорту более 24 лет жизни. На взрослом уровне он дебютировал еще в сезоне-1999 шведской Аллсвенскан.

Нынешний сезон Ибрагимович фактически пропустил из-за проблем со здоровьем. Швед провел всего 4 матча в Серии А, в которых отличился одним забитым мячом. "Россонери" устроили специальную церемонию прощания со Златаном после матча 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны".

Трибуны "Сан-Сиро" устроили овацию форварду, а партнеры по команде и персонал – коридор почета. Менеджмент миланцев подарил Ибрагимовичу памятную футболку с 11-м номером, под которым скандинав защищал цвета "Милана" на протяжении последних лет. Сам Златан фактически передал полномочия нового вожака команды Рафаэля Леау.

Кто такой Златан Ибрагимович

Уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба. Родился в семье хорватки и боснийца, познакомившихся в Швеции после эмиграции из Югославии.

Широкая общественность узнала об Ибрагимовиче, когда он перешел в амстердамский "Аякс". Цвета нидерландского гранда защищал в 2001-2005 гг. Затем два сезона отыграл за "Ювентус", откуда перебрался в миланский "Интер" еще на три сезона. Кампанию 2009/10 провел в рядах "Барселоны".

Позже оказался в "Милане" на два сезона, а в 2012-2016 гг. защищал цвета "Пари Сен-Жермен". Затем провел 1,5 года в "Манчестер Юнайтед" и еще два в "Лос-Анджелес Гэлакси". Вернулся в "Милан" посреди сезона 2019/20.

Ибрагимович становился чемпионом Нидерландов (дважды), Италии (5 раз – три титула с "Интером" и два Скудетто с "Миланом"), Франции (4 раза), выигрывал другие национальные трофеи. На международной арене завоевал Суперкубок УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира с "Барсой", а в составе МЮ выиграл Лигу Европы 2016/17.

В сборной Швеции выступал в 2001-2023 гг. Всего провел 122 матча в национальной команде, в которых забил 62 мяча. Участник двух чемпионатов мира и четырех Евро. В борьбе за "Золотой мяч-2013" финишировал четвертым.