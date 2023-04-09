I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом

Для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
По словам Мининтеграции, с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.
Сейчас в приложении есть следующие сервисы:
Кроме того, с помощью приложения можно найти работу, обучение или профессиональные курсы.
Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через нее происходит подтверждение гражданства.
В настоящее время приложение работает уже в 30 странах мира.
Для использования приложения требуется:
Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые были вакцинированы за границей, смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".
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