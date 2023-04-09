I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом

По словам Мининтеграции, с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Сейчас в приложении есть следующие сервисы:

События - возможность просмотреть все концерты украинских групп и певцов в вашей стране;

Митали - возможность присоединиться к неформальным встречам украинцев в вашем городе;

Бизнес - возможность выбора услуг и сервисов, предоставляемых украинцами в вашем городе или стране. И возможность зарегистрировать свой бизнес в приложении, чтобы расширять круг украинских клиентов;

Помощь - благодаря приложению можно найти необходимую помощь в стране, где вы находитесь;

Встречи;

Сообщества;

Полезный онлайн;

Кроме того, с помощью приложения можно найти работу, обучение или профессиональные курсы.

Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через нее происходит подтверждение гражданства.

В настоящее время приложение работает уже в 30 странах мира.

Фото: приложение доступно в 30 странах мира (iamukrainian.app)

Для использования приложения требуется:

иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";

скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;

при регистрации указать адрес своей электронной почты;

выбрать "Вход через Действие".

Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые были вакцинированы за границей, смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".

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