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I’m Ukrainian. Как использовать приложение для украинцев за рубежом

Фото: для украинцев создали специальное приложение I’m Ukrainian (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

По словам Мининтеграции, с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Сейчас в приложении есть следующие сервисы:

  • События - возможность просмотреть все концерты украинских групп и певцов в вашей стране;
  • Митали - возможность присоединиться к неформальным встречам украинцев в вашем городе;
  • Бизнес - возможность выбора услуг и сервисов, предоставляемых украинцами в вашем городе или стране. И возможность зарегистрировать свой бизнес в приложении, чтобы расширять круг украинских клиентов;
  • Помощь - благодаря приложению можно найти необходимую помощь в стране, где вы находитесь;
  • Встречи;
  • Сообщества;
  • Полезный онлайн;

Кроме того, с помощью приложения можно найти работу, обучение или профессиональные курсы.

Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через нее происходит подтверждение гражданства.

В настоящее время приложение работает уже в 30 странах мира.

Фото: приложение доступно в 30 странах мира (iamukrainian.app)

Для использования приложения требуется:

  • иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";
  • скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;
  • при регистрации указать адрес своей электронной почты;
  • выбрать "Вход через Действие".

Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые были вакцинированы за границей, смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".

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