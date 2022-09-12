Били з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу

Окупанти сьогодні, 12 вересня, гатили по двох громадах Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня в Есманській громаді", - йдеться у повідомленні.
Також росіяни з мінометів та САУ гатили по Шалигінській громаді. За інформацією Живицького, по громаді стріляли з крупнокаліберного кулемета.
"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", - додав очільник області.
Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли дві громади Сумської області.
Раніше, окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області.
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