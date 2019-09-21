Hyperloop в Україні не буде, - Криклій

Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю дніпровському виданню "Наше місто".

Він зазначив, що високошвидкісного потяга Hyperloop в Україні не буде, легше "винайти технологію телепортації".

"Я вважаю, що ідея, м'яко кажучи,є абсурдною. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. У нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде. Але я все одно хочу, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках", - заявив міністр.

РБК-Україна писало, що в команді президента Володимира Зеленського запуск швидкісного поїзда Hyperloop назвали "нісенітницею" і при цьому зазначили, що перельоти на приватних літаках з Києва до Одеси зможуть дозволити собі всі українці.

Нагадаємо, в червні 2018 року Мінінфраструктури, яке очолював Володимир Омелян, підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies. Сторони домовилися спільно розробляти технологію і шукати інвесторів.

Нyperloop — проект вакуумного поїзда, він являє собою систему трубопроводів для переміщення капсули з пасажирами чи вантажами. Швидкість складу може досягати 1220 км/ч. Американський бізнесмен, засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що hyperloop буде вдвічі швидший, ніж літак і до чотирьох разів швидший, ніж високошвидкісні поїзди. Будівництво експериментальної траси почалося в січні 2016 року поблизу Лас-Вегаса. У разі успішної реалізації проекту відстань між Сан-Франциско і Лос-Анджелесом можна буде долати всього за 35 хвилин.