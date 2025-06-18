Больного СМА активиста Назария Гусакова подозревают в мошенничестве: что известно

Кто такой Назарий Гусаков

Назарий Гусаков - львовянин, который с детства живет с редкой генетической болезнью - спинальной мышечной атрофией (СМА). Диагноз ему поставили в полтора года. До шести лет он еще мог сидеть и двигать руками, однако со временем болезнь привела к полной потере двигательных функций. Сейчас он может только шевелить пальцами и головой.

Для поддержания жизни Назарию необходимо ежемесячно принимать дорогостоящие препараты. В 2023 году он отмечал, что "экономная" версия лечения обходится в 5 тысяч евро в месяц. Частично препараты ему предоставляет Львовский городской совет, однако, по словам самого Гусакова, этой помощи недостаточно. Поэтому мужчина постоянно ведет сборы денег через соцсети.

В чем суть обвинений против Назария Гусакова

В центре скандала, разгоревшегося в соцсетях, оказались финансовые вопросы, связанные со сборами средств на лечение Гусакова. Пользователи платформы X (Twitter) начали ставить под сомнение прозрачность этих сборов, в частности - отсутствие отчетности, повторное использование фото для иллюстраций закупок лекарств и возможную непричастность части средств к медицинским расходам.

Отсутствие регулярной отчетности

Главный упрек - Гусаков не публикует открытых и систематических финансовых отчетов, как именно тратит пожертвования. Люди, которые донатили на его лечение, указывают, что не могут проверить, действительно ли собранные суммы пошли на лекарства.



Гусакова обвиняют в том, что он не публикует отчеты (скриншот со страницы пользователя @ambivalent_s)

Один из скриншотов показывает частную переписку, где Назарий на просьбу об отчете отвечает, что может прислать чек только "в порядке исключения". Сам он объясняет, что не проводит "сборы" в классическом понимании, а получает постоянную поддержку, "как подписку на Нетфликс".

Повторное использование фото

Пользователи соцсетей обнаружили, что Назарий несколько раз использовал одно и то же фото для иллюстрации приобретения лекарств. Это вызвало подозрение: действительно ли эти лекарства покупались неоднократно, или просто дублировались посты для новых донатов.



В соцсетях рассказывают, что Гусаков использует одни и те же фото (скриншот со страницы пользователя @svi_soudade)

Возможные связи с онлайн-гемблингом

Другой вызов недоверия - архивные посты Гусакова в соцсетях, где он упоминает игру в покер и ставки. Некоторые пользователи X предполагают, что он мог иметь зависимость от азартных игр и использовал пожертвования не по назначению. Прямых доказательств этого пока нет, но такие посты подорвали репутацию человека, который публично собирает большие суммы денег.



Гусаков рассказывал о ставках (скриншот со страницы пользователя @ekaterinalutik)

Несогласованность с городской программой

Отдельные вопросы возникли и к тому, почему Гусаков продолжал активные сборы средств после того, как в июне 2023 года стал участником львовской программы обеспечения лекарствами от СМА.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, Назарий ежемесячно бесплатно получает препарат "Эврисди" в дозировке, определенной врачами. Хотя сам Гусаков заявляет, что ему не хватает дозы, повторную экспертизу для ее коррекции он пока не прошел. Тем временем продолжает заявлять о потребности в дополнительных расходах - на реабилитацию, массажи, вспомогательные средства.

Подрыв доверия медиа и доноров

Учитывая отсутствие четких ответов и отчетов, даже те, кто поддерживал его публично - журналисты, блогеры, редакции, - заявили, что чувствуют себя "неуверенно" и ожидают объяснений.

Позиция Дениса Бигуса относительно скандала с Назарием Гусаковым

Журналист-расследователь и редактор Bihus.Info Денис Бигус публично отреагировал на скандал вокруг Назария Гусакова, назвав ситуацию "стремной" и выглядящей "хр***во". Он признал, что ранее поддерживал Гусакова, потому что история парня с тяжелым диагнозом казалась настоящей, а призывы о помощи - искренними.

Однако после появления в сети многочисленных постов с доказательствами отсутствия финансовых отчетов, повторного использования фото и сомнений относительно расходов, Бигус заявил, что не может игнорировать вызванное недоверие:

"Я не знаю, что с этим делать. Но я знаю, что это выглядит хр***во. Я поддерживал его - словом, публикацией, деньгами. Это был выбор. Сейчас это стремный опыт. Неуверенный. Неприятный", - написал журналист в Facebook.

Он подчеркнул, что не хочет делать окончательные выводы, пока не увидит полной картины. Но уже сейчас ситуация вредит не только репутации самого Гусакова, но и доверию ко всей сфере благотворительности в Украине. Бигус также предположил, что даже если часть претензий не подтвердится, коммуникация со стороны Гусакова - провальная.

Позиция Андрея Садового по ситуации с Назарием Гусаковым

Городской голова Львова Андрей Садовый публично прокомментировал ситуацию вокруг Назария Гусакова, отметив, что город обеспечивал его лечение жизненно необходимыми препаратами.

По словам Садового, в 2023 году Львовский городской совет подписал меморандум с фармкомпанией "Рош Украина", и с июня 2024 года Назарий Гусаков стал первым взрослым львовянином, который бесплатно получает этот препарат. Ежемесячно он получает 3 флакона - в соответствии с рекомендациями медиков.

Город выделил 3,5 млн гривен на его лечение. Часть упаковок предоставляет производитель бесплатно в рамках договоренностей. Выдача препарата осуществляется через поликлинику, и пациент должен проходить периодические обследования. По словам мэра, в последний раз Гусаков должен был пройти повторную экспертизу для пересмотра дозировки, но до сих пор этого не сделал.

Садовый открыто признал, что после начала программы надеялся, что Назарий прекратит публичные сборы. Однако сборы средств были возобновлены. Сам Назарий объяснил, что ему нужны дополнительные расходы - на реабилитацию, массажи, средства ухода и тому подобное.

Позиция Гусакова

По состоянию на 18 июня Назарий не опроверг и не подтвердил обвинения напрямую.

"Пожалуйста, не донатьте мне, если вы считаете мои миллионы... Поддерживаете - хорошо. Не поддерживаете - не надо", - написал он в своем Telegram.