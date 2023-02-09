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Шольц заявил, что из стран ЕС больше всего помогает Украине Германия

Новина українською →
Германия, Четверг 09 февраля 2023 16:14
Шольц заявил, что из стран ЕС больше всего помогает Украине Германия Фото: Шольц заявил, что из стран ЕС больше всего помогает Украине Германия (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина получит много поддержки от разных стран Европейского союза. Однако больше всего ее предоставляет Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, пишет CNN.

По его словам, Германия предоставляет Украине больше финансовой и гуманитарной помощи. Кроме этого, идет конкретная поддержка Украины в вопросах, когда дело доходит до поставок оружия.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и целостности столько, сколько потребуется", - добавил Шольц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый батальон Leopard 2, обычно состоящий из 31 танка, могут доставить в Украину в марте или апреле этого года.

Напомним, 7 февраля, в Бундесвере заверили, что Германия доставит танки Leopard 2 в Украину уже в конце марта.

Также мы писали, что Германия пообещала передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.

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