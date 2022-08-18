Чи вистачить Україні цукру та що буде з цінами: прогноз аналітика

Коментуючи інформацію щодо того, що 10 що 32 цукрових заводів не працюватимуть цього року через високі ціни на газ та війну, Литвин зазначила: "Скорочення кількості цукрових заводів, звісно, негативна тенденція, однак зазвичай цукрові заводи працюють декілька місяців з початку збору врожаю цукрових буряків. І в даному випадку працюючим заводам буде необхідно більше часу, щоб переробити весь врожай".

Щодо посівів цукрових буряків, то цього року під даною культурою знаходяться 179 тис. га, що становить 80% посівів минулого року. "При сприятливих подальших погодних умовах можемо очікувати на гарний врожай цукрових буряків. Наразі стан посівів добрий та задовільний", - додала вона.

Аналітик нагадала, що у 2021/22 МР з вирощеного цукрового буряку вдалося виробити 1,4 млн т цукру. Виробленого цукру вистачило, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України, яку оцінюють в 1,2 млн т. А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшився.

"Врожай нового року швидше за все дозволить перекрити внутрішню річну потребу України, тому переживати за наявність цукру протягом наступного року підстав немає", - додала Литвин

Ціни на цукор

Щодо цін на цукор, то вони, швидше за все, зростуть, але не суттєво, вважає аналітик.

"З одного боку, значно зростає вартість природного газу, який є важливою складовою у виробництві цукру. З іншого боку, будемо мати достатню пропозицію при обмеженому попиті в порівнянні з попередніми роками. Тому виробники цукру будуть змушені піднімати ціну на цукор, щоб отримати хоча б мінімальний рівень рентабельності. І саме закриття 10 цукрових заводів свідчить про те, що балансувати виробникам цукру буде важко", - додала Литвин.