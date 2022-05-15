На всіх не вистачає. У Маріуполі - величезні черги за питною водою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни намагаються максимально створити ілюзію "все добре" в місті. Але питання водопосточання та нестача води залишається питанням номер один в місті. Відновлення централізованого водопосточання очікувано переторилось на пшик”, - розповів він.

За його словами, є лише вода в кранах перших поверхів, але лише тонкою струйкою.

"Забеспечення питною водою недостатьньо. В пунктах розливу величезні черги, але навіть тут води на всіх не вистачає. Під особливою загрозою маломобільні та літні люди, які не можуть самотужки долати кілометри для набору води", - описав існуючу проблему Андрющенко.