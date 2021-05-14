Huobi Global оголошує про перший проект нового та вдосконаленого прем'єрного продукту Huobi

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ - 14 ТРАВНЯ 2021 року - Huobi Global оголосив сьогодні про свій перший проект для Huobi Prime, платформи, призначеної для представлення обраних проектів преміум-активів, який був відновлений 11 травня. Це відбулося після останнього створення Huobi Asset Center, нового бізнес-підрозділу, що займається ефективним управлінням списками активів.

Працюючи на Huobi Token, Huobi Prime є зручним способом для трейдерів отримати доступ до передових криптопроектів. Завдяки ретельному процесу відбору та відбору, знову відкритий Huobi Prime гарантує, що на Huobi Prime можуть бути включені лише преміальні проекти.

«Ми передбачаємо, що спочатку багато людей приймуть вичікувальну позицію, але ми віримо, що Huobi Prime забезпечить вагому причину для участі. Наша команда Huobi Prime відбирає високоякісні проекти з великого набору потенційних кандидатів та надає користувачам канал для інвестування та участі з низьким бар’єром для входу. Що ще важливіше, користувачі, які зацікавлені в проекті, можуть отримати достроковий старт », - сказав Альфан Гогус, регіональний генеральний директор Huobi Group.

Для криптотрейдерів, щоб отримати доступ до цих нових активів, доступних на Huobi Prime, потрібно, щоб користувачі тримали мінімум 300 токенів Huobi протягом шести днів (з 14.05.2021 по 19.05.2021). На відміну від попередніх подій Huobi Prime, цей 7-й реліз Huobi Prime відбудеться у два окремі раунди. У першому раунді розміщення замовлень, зроблене за допомогою Token Huobi (HT), буде заповнено шляхом випадкового розіграшу, щоб переконатися, що прибуток не сконцентрований у кількох досвідчених користувачів. У другому раунді система виконає пропорційний розподіл на основі кількості відкладених замовлень.

"Повторне впровадження Huobi Prime має на меті допомогти роздрібним торговцям отримати рівну можливість отримати доступ до преміум-проектів. Ми хочемо сприяти інклюзивності у криптосвіті та показати, що ринок призначений не лише для інвесторів з глибокими кишенями", - додав Альфан Гогус. потреби стоять на передньому краї у всьому, що ми робимо в Huobi. Huobi Prime - це в значній мірі продовження цього ".

Першим розкритим сьогодні проектом є APENFT, який народився з метою зареєструвати твори мистецтва світового класу як незамінні токени (NFT) на блокчейні. Його мета - створити міст між відомими художниками та блокчейном та підтримати зростання місцевих криптовиконавців у просторі NFT. Мета APENFT - перетворити твори мистецтва, які колись були елітарними предметами, на те, що належить кожному.

"Хоча ми маємо низку сильних кандидатів на повторний запуск Huobi Prime, нас надзвичайно вразило прагнення APENFT зробити мистецтво доступним для всіх. Не кажучи вже про те, що воно побудоване на Ethereum (ETH) і TRON (TRX), і працює найбільшими в світі розподіленими системами зберігання даних, - заявив Альфан. - Без сумніву, це, в свою чергу, зміцнить токен HT і принесе більше обсягу всій крипто-екосистемі ".

Про групу Huobi

Huobi Group - провідний світовий провайдер інфраструктури блокчейнів та криптовалют з набором фінансових продуктів, що включає найбільший обмін цифрових активів за ліквідністю та обсягом реальних торгів. Платформа Huobi, якій довіряють користувачі у понад 170 країнах світу, присвячена вдосконаленню фінансової свободи та інклюзивного доступу для всіх користувачів. Huobi може похвалитися неперевершеним портфелем криптопродуктів та пропозицій. Сюди входять торгові та фінансові продукти, криптовалюта та рішення фінансової інфраструктури блокчейн, освіта, дані та дослідження, соціальне забезпечення, інвестиції та інкубація, а також багато іншого, що завжди інновації на горизонті. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://blog.hbg.com