Хунта в М'янмі спалила 400 будинків селян під час пошуків повстанців

Жителі села Мве Тоне заявили, що 200 з 250 будинків там були знищені вогнем, а також майже 200 з 800 будинків в сусідньому селі Пан.

Вогнем знищено водяні насоси, трактори та транспортні засоби, жертвами також стали сільськогосподарські тварини.

Державна газета Myanma Alinn Daily стверджує також, що ще 200 будинків села Ма Хті, приблизно в 15 кілометрах на захід від сіл Мве Тоне і Пан, були спалені членами сил оборони опору під час бою з армійськими військами в неділю.

Жителі села Мве Тоне сказали, що вертольоти прибули, щоб забрати солдатів рано вранці у вівторок, але жителі обох сіл все ще бояться їх повернення. За їх словами, близько 10 000 чоловік з декількох сіл в цьому районі залишалися в джунглях.