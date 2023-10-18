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Хулиган "Монреаля" разобрался с двумя, вингер "Сиэтла" проиграл "зарубу": драки вечера НХЛ

Монреаль, Среда 18 октября 2023 12:55
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Хулиган "Монреаля" разобрался с двумя, вингер "Сиэтла" проиграл "зарубу": драки вечера НХЛ Фото: Майкл Пеццетта – главный драчун "Канадиенс" (dailyfaceoff.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашние матчи "Монреаль Канадиенс" и "Сиэтл Кракен" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги запомнились не только разгромными поражениями, но и столкновениями тафгаев на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Компенсировать болельщикам горечь поражения попытался крайний нападающий "Канадиенс" Майкл Пеццетта. В третьем периоде противостояния с "Миннесотой" он въехал в защитника "Уайлд" Джона Меррилла. Такого "гостеприимства" опытный американец не ожидал, поэтому оказался на льду.

Заступиться за партнера попытался коллега по амплуа Дакота Мермис. Сначала тот захватил инициативу в драке, но Пеццетта выровнял положение, а затем несколькими точными ударами в голову отправил оппонента вниз. Довольный вингер "Монреаля" получил 5 минут штрафа, а зачинщик драки Мермис – 5+2+10.

В Сиэтле же первая схватка вспыхнула уже на 80-й секунде. Нападающий "Колорадо" Логан О'Коннор решил проучить вингера "Кракен" Джордана Эберли. Тот весной грязным приемом отправил в борт Эндрю Кольяно, которому после диагностировали перелом шеи.

О'Коннор изрядно несколько раз "прописал" Эберли правой. У нападающего "Сиэтла" без большого опыта драк слетел шлем, соперник ограничил его видимость свитером и все же повалил на лед. На скамье штрафников Эберли сидел с изрядными синяками. Рефери выписал драчунам по 5 минут "отдыха".

К слову, вратарь "Филадельфии" Харт стал главной звездой вечера с шатаутом против "Ванкувера".

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