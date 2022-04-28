"Найгірший варіант": Захід повинен готуватися до війни з РФ, - екскомандувач НАТО

За його словами, очевидна ескалація військових цілей є "абсолютно правильним підходом".

"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому Альянсі", - сказав Ширрефф.

Разом з тим екскомандувач НАТО попередив, що Путін може відреагувати агресивно, але заявив, що ця ескалація потрібна, щоб "показати серйозність Заходу".

"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - резюмував Ширрефф.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти РФ.

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