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"Найгірший варіант": Захід повинен готуватися до війни з РФ, - екскомандувач НАТО

Фото: екскомандувач НАТО закликав готуватися до війни з РФ (Exercise Rapid Trident)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що західні країни мають готуватися до війни з Росією. Аби показати російському президенту Володимиру Путіну "всю серйозність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю ВВС.

За його словами, очевидна ескалація військових цілей є "абсолютно правильним підходом".

"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому Альянсі", - сказав Ширрефф.

Разом з тим екскомандувач НАТО попередив, що Путін може відреагувати агресивно, але заявив, що ця ескалація потрібна, щоб "показати серйозність Заходу".

"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - резюмував Ширрефф.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти РФ.

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НАТОВійна Росії проти України