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Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки: яскравий кадр

Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble сфотографував струмені новоутвореної зірки, що розташована у скупченні NGC 1977. Плазма розтягається на два світлових роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії NASA.

Помаранчевий об’єкт у нижньому центрі зображення - це струмені, які випускає молода зірка Паренго 2042. Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки. Водночас вона деякий час була іонізована, поки не почала підсвічуватись випромінюванням сусідньої зірки.

Цей кадр унікальний тим, що витік є видимим під впливом найближчих зірок, оскільки зазвичай його можна побачити лише при зіткненні з навколишнім матеріалом у космосі.

Скупчення NGC 1977 відкрив британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель у 1786 році.

Фото: Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (twitter.com/NASAHubble)

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NASAHubble