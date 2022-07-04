Телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2. Вона розташована у сузір'ї Оріон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.
Як відзначають вчені, CGCG 396-2 є незвичайним злиттям "багаторуких" галактик та розташована на відстані близько 520 мільйонів світлових років від Землі.
Фотографію було зроблено в рамках наукового проєкту Galaxy Zoo, в якому сотні тисяч добровольців допомагають вченим класифікувати галактики, аби вирішити проблему щодо астрономічних масштабів.
Зазначається, що у галактик такого типу на відмінну від галактик із упорядкованою спіральною структурою, спіральні "руки" є безперервними структурами.
Фото: Hubble показав незвичне злиття "багаторуких" галактик (esahubble.org)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.