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Hubble показав незвичне злиття "багаторуких" галактик

Фото: Hubble показав незвичне злиття "багаторуких" галактик (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2. Вона розташована у сузір'ї Оріон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Як відзначають вчені, CGCG 396-2 є незвичайним злиттям "багаторуких" галактик та розташована на відстані близько 520 мільйонів світлових років від Землі.

Фотографію було зроблено в рамках наукового проєкту Galaxy Zoo, в якому сотні тисяч добровольців допомагають вченим класифікувати галактики, аби вирішити проблему щодо астрономічних масштабів.

Зазначається, що у галактик такого типу на відмінну від галактик із упорядкованою спіральною структурою, спіральні "руки" є безперервними структурами.

Фото: Hubble показав незвичне злиття "багаторуких" галактик (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

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