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Hubble виявив три галактики, що стикаються

Автор: Анна Полисученко

Телескоп Hubble виявив три галактики, що стикаються. Об'єктом зображення є група з трьох галактик, відомих під загальною назвою NGC 7764a.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Дві галактики у верхньому правому куті зображення взаємодіють одна з одною. Довгі сліди зірок і газу, що відходять від них, створюють враження, що вони обидві тільки що були вражені на величезній швидкості, кинуті в безлад галактикою у формі кулі в лівому нижньому кутку зображення, говориться у повідомленні.

Взаємодії між галактиками відбуваються протягом дуже тривалих періодів часу і галактики рідко стикаються одна з одною "лоб в лоб". Також незрозуміло, чи взаємодіє галактика в нижньому лівому куті з двома іншими, хоча вони настільки відносно близькі в космосі, що, здається, ймовірно, що це так.

NGC 7764A знаходиться приблизно в 425 млн світлових років від Землі в сузір'ї Фенікса.

Раніше ми писали, що Hubble сфотографував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".

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