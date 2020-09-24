Huawei Connect 2020: компанія назвала ключові сфери діяльності, у які планує інвестувати

У Шанхаї відкрилася конференція Huawei Connect 2020. Це щорічний флагманський захід, що проводиться Huawei для глобального сектора інформаційно-комунікаційних технологій, і платформа, де Huawei розповідає про свої основні стратегії.

У 2020 році, у міру того як у всьому світі почали розгортатися мережі 5G, завдяки взаємодії у таких сферах діяльності, як зв'язок, хмарні технології, штучний інтелект, обчислення та застосунки для промисловості, перед сектором інформаційно-комунікаційних технологій відкрилися безпрецедентні можливості. Тому у фокусі конференції Huawei Connect — створення нової цінності через взаємодію в п'яти сферах технологій.

Надалі компанія Huawei разом зі своїми партнерами зосередить свої зусилля на впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у галузях промисловості з метою надання рішень для кожного окремого сценарію. Це допоможе підприємствам розвивати свій бізнес, а урядам — досягти своїх стратегічних цілей щодо прискорення розвитку вітчизняної промисловості, підтримки окремих галузей та оптимізації управління.

Чинний голова правління компанії Huawei Ґо Пін виступив на конференції зі вступною промовою під назвою «Створення нової цінності через співпрацю в п'яти технічних сферах діяльності», в рамках якої заявив наступне: «У міру того як всі нові уряди і підприємства почнуть переходити до цифрового формату роботи й освоювати штучний інтелект, перед сектором інформаційно-комунікаційних технологій відкриється неймовірний потенціал для зростання. Ми разом зі своїми партнерами з нетерпінням чекаємо відкриття цієї нової глави».

Ґо Пін розповів про передовий досвід компанії Huawei у створенні розумних підприємств, кампусів і міст шляхом інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій із галузевими ноу-хау і надання рішень залежно від сценарію з метою модернізації основних бізнес-систем урядів і підприємств. На наступному етапі компанія Huawei у співпраці зі своїми партнерами впроваджуватиме інформаційно-комунікаційні технології у галузях промисловості, допомагаючи підприємствам розвивати свій бізнес, а урядам — досягти своїх стратегічних цілей щодо прискорення розвитку вітчизняної промисловості.

У сфері мережевих технологій Huawei запропонувала концепцію «розумного зв'язку», ставлячи собі за мету побудову гіперавтоматизованої мережі, яка забезпечуватиме повсюдний доступ зі швидкістю 1 Гб і стабільну якість зв’язку, а також уможливить інтелектуальну модернізацію основних бізнес-систем урядів і підприємств.

У сфері обчислень компанія Huawei ставить собі за мету забезпечити різноманітність обчислювальної потужності, що надається клієнтам, відокремлюючи програмне забезпечення від апаратного, з тим, щоб адаптувати свої обчислювальні потужності під різні потреби в обробці даних, включаючи x86 і Kunpeng.

У сфері хмарних послуг компанія Huawei охоплює 23 регіони у всьому світі і залучає понад 1,5 млн розробників.

У сфері штучного інтелекту Huawei прагне поліпшити інтеграцію штучного інтелекту в основні бізнес-системи урядів і підприємств, використовуючи ноу-хау і дані для розробки основних компетенцій систем штучного інтелекту.

Зв'язок, обчислення, хмарні технології та штучний інтелект багато в чому нагадують ситуацію з електрикою 100 років тому, а промислові застосунки нагадують побутові прилади і промислове устаткування, що працюють від електрики.

Компанія Huawei вірить, що взаємодія в цих п'яти технічних сферах діяльності відкриває нові можливості не тільки для самої компанії, але і для всієї галузі. Huawei сподівається забезпечити зростання всіх показників разом зі своїми партнерами, які зможуть отримати максимальну вигоду з нового ланцюжка цінності.

Ґо Пін згадав про три основні принципи, запропоновані ним у 2016 році для побудови різноманітної та успішної екосистеми за моделлю екосистеми Коста-Рики. Він також навів три приклади того, як компанія Huawei допомогла трьом зі своїх партнерів забезпечити розвиток свого бізнесу: Tech Education, Cooler Master і CS&S. Ґо Пін зауважив, що Huawei постійно надаватиме підтримку своїм партнерам, які займаються розробкою технологій для промислового застосування, підвищенням ефективності ланцюжка поставок і розвитком своїх галузей.

На заході також виступив мер Шеньчженя Чень Жугуй. «Шеньчжень максимально використовує можливості, що відкриваються у зв'язку з поточним освоєнням «Великої затоки», що об'єднує Гуандун, Гонконг і Макао, а також експериментальної демонстраційної зони в Шеньчжені, — сказав він. — Ми прагнемо підняти планку для великих міст у всьому світі. Використовуючи переваги передових технологій від Huawei та інших технологічних гігантів, у тому числі при будівництві «розумних будівель» Shenzhen Intelligent Twins, наше місто з кожним днем стає «розумнішим». Ми скористаємося можливостями, які нам надає технологія 5G, почнемо активно впроваджувати 5G в інших сценаріях, будемо розвивати промисловий Інтернет, забезпечувати вертикальний взаємозв'язок, а також підтримувати цифрову трансформацію малого і середнього бізнесу. Шеньчжень прагне встановити золотий стандарт цифрової економіки Китаю. Ми твердо переконані, що у технологій є потенціал для того, щоб зробити життя кращим, а міста — більш динамічними».

Про Huawei Connect 2020

Huawei Connect 2020 — це щорічний флагманський захід в області глобальних інформаційно-комунікаційних технологій, що проводиться компанією Huawei з 23 до 26 вересня 2020 року в Шанхаї. Huawei Connect — це відкрита платформа, призначена для того, щоб її клієнти та партнери могли орієнтуватися в цих змінах, ділитися досвідом і створювати нові цінності разом. Цього року на конференції будуть досліджуватися тенденції і можливості цифрової трансформації промисловості, демонструватимуться передові інформаційно-комунікаційні технології, продукція та рішення, а також представлено передові методи цифрової трансформації. Нашою метою є створення відкритої і надійної галузевої екосистеми, яка принесе вигоду всім зацікавленим сторонам та створить нову цінність для всіх галузей. Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» охоплює чотири напрямки: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.