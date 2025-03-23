Кто сыграет с Бельгией: официальная заявка сборной Украины
Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.
Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.
В заявку на ответный матч вошли 23 футболиста - все, кто есть в распоряжении штаба Сергея Реброва. По сравнению с первым поединком в список вернулись форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь, которые пропустили стартовую игру из-за вирусной болезни и травмы соответственно.
В то же время отсутствуют правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч, которые травмировались в первом матче.
Список футболистов сборной Украины:
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
- Александр Сваток ("Остин", США)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Виталий Буяльский ("Динамо")
- Андрей Ярмоленко ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Александр Назаренко ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие:
- Артем Довбик ("Рома", Италия)
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
- Владислав Ванат ("Динамо")
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