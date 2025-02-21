Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине

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Выборы в Германии проходят в неспокойное время. В стране в разгаре политический кризис – три правящие партии (социал-демократы во главе с канцлером Олафом Шольцом, "Зеленые" и "Свободные демократы") не смогли ни удержать коалицию, ни найти ответ на вызовы, с которыми сталкивается Германия и Европа. К российской агрессии против Украины теперь добавляется жесткая политика нового президента США Дональда Трампа с его стремлением игнорировать европейские (и украинские) интересы в переговорах с Россией.

Все это делает нынешние выборы важнее, чем когда-либо. Новому немецкому правительству придется быстро решать новые проблемы и одновременно преодолевать старые. Желание и намерения для этого есть, однако с их воплощением в жизнь не все так просто. Хотя бы потому, что это одни из наименее предсказуемых выборов в современной истории Германии.

Рейтинговые интриги

После четырех лет в оппозиции "христианские демократы" (ХДС/ХСС) имеют большие шансы вернуться к власти. По данным опроса ZDF-Politbarometer, у них сейчас самые высокие рейтинги – 30%. Далее идет праворадикальная, по оценкам многих экспертов – неофашистская, "Альтернатива для Германии" с 20%, члены нынешней коалиции, Социал-демократическая партия и "Зеленые" – 16% и 14% соответственно.

В то же время интриги добавляет то, что впервые за много лет на грани прохождения в немецкий парламент аж три партии – Левые, "Союз Сары Вагенкнехт", который откололся от "Левых" и Свободная демократическая партия.

Лидер "Альтернативы для Германии" Алисе Вайдель во время дебатов 13 февраля (фото: Getty Images)

Больше всего шансов остаться в парламенте имеют "Левые", которые сумели оседлать волну недовольства социальной политикой власти, особенно среди молодежи. Их рейтинги в последнее время только растут. У других двух партий – проблемы, говорит РБК-Украина политолог-международник, аналитик в Западном Институте в Познани Виктор Савинок.

"Свободные демократы своими нынешними рейтингами платят за участие в правительстве Олафа Шольца. С одной стороны, видимо, избиратели хотят их наказать за то, что они вызвали падение правящей коалиции. С другой стороны, в условиях, когда большинство населения обеспокоено своим благосостоянием, "свободные демократы" обещают снижение налогов, но прежде всего, для более богатых слоев. Соответственно, это не находит понимания у большинства населения", – сказал изданию Савинок.

"Союз Сары Вагенкнехт" пытался создать себе имидж "Альтернативы для Германии", но с большим акцентом на социальную политику. И действительно, частично это удалось во время местных выборов в сентябре прошлого года в трех восточных землях Германии. Но сейчас избиратели склонны голосовать за "оригинал", а не за "суррогат". Кроме того, в предвыборной кампании Вагенкнехт концентрируется на темах внешней политики, которые не так сильно интересуют население.

При этом 28% избирателей еще не определилась, за кого отдать свой голос, свидетельствуют данные ZDF. Еще более сложной ситуацию делает высокий интерес к выборам. 87% респондентов отметили высокую заинтересованность происходящим (на предыдущих выборах было 76%), поэтому стоит ожидать и высокой явки.

Согласно опросу YouGov от 18 февраля, 13% немцев планируют принять решение в ближайшие несколько дней, а 7% даже – в день голосования.

Эмоциональная составляющая выборов и проблема мигрантов

Нынешняя избирательная кампания в Германии происходит вокруг трех ключевых тем: миграция, экономика и безопасность, рассказал РБК-Украина экс-консул Украины в Мюнхене, а ныне канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко.

"Власть говорит о том, что она делала все правильно, что не было других альтернатив. ХДС/ХСС, конечно, власть критикует. Протестные настроения среди населения высокие, это видно по процентам рейтингов "Альтернативы для Германии", – отметил он.

Миграционный вопрос в Германии на повестке дня давно. К большой волне беженцев из Сирии в 2015 году постепенно добавились другие – из ряда стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Конечно, после 2022 года добавились беженцы из Украины. Эмоции вокруг проблемы мигрантов взбудоражил и ряд терактов, которые произошли в Германии в последнее время.

Накануне Рождества выходец из Саудовской Аравии на авто въехал в толпу на ярмарке Магдебурга. Погибло 5 человек, еще более 200 получили ранения. 23 января в городе Ашаффенбург от ударов ножом погибли двое, в частности, двухлетний ребенок, еще три человека получили ранения. Нападения совершил выходец из Афганистана.

Даже перед самым началом Мюнхенской конференции по безопасности с безопасностью было не все хорошо. 13 февраля проситель убежища из Афганистана врезался в профсоюзную демонстрацию, серьезные травмы получили три десятка человек, двое погибли, в том числе двухлетний ребенок.

Традиционно на теме миграции и безопасности зарабатывала политические баллы ультраправая "Альтернатива для Германии". Но на этот раз за проблему взялись и христианские демократы. После теракта в Ашаффенбурге их лидер Фридрих Мерц внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий ряд жестких шагов. Среди них разрешение федеральной полиции высылать иностранцев, которых власти Германии обязали покинуть страну.

Проблема в том, что партия Мерца сейчас находится в оппозиции, а члены коалиции не захотели голосовать за такую инициативу по разным причинам. Единственные, кто поддержал Мерца – "Альтернатива для Германии". Тем самым в стране чуть не произошел тектонический сдвиг. Дело в том, что до сих пор среди немецких политиков существовал консенсус: ни в каком виде не сотрудничать с АдГ. Соглашаясь на поддержку от "Альтернативы", Мерц де-факто нарушил это табу.

Пока что причин для беспокойства нет. В конце концов, законопроект был провален. Мерц столкнулся с критикой как внутри партии, так и от политических оппонентов и общества. 2 февраля в Берлине на улицы вышли 160 тысяч протестующих против снятия "брандмауэра" против АдГ. Поэтому в целом консенсус против ультраправых еще сохраняется.

Митинг в Берлине против сотрудничества ХДС/ХСС с "Альтернативой для Германии" (фото: Getty Images)

Конечно, остается фактор Трампа. После победы на выборах в США команда нового президента начала открыто поддерживать АдГ. Близкий соратник Трампа Илон Маск провел с лидером партии Алисой Вайдель онлайн-интервью на своей платформе X. А вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции критиковал немецкие партии за отказ сотрудничать с АдГ, а затем встретился с Вайдель лично. Впрочем, пока представляется, что подобные шаги играют скорее на мобилизацию противников ультраправых, чем на рост их популярности.

Вместе с тем, проблему миграции понимают все партии. И речь идет не только о безопасностном аспекте. "Всем относительно понятно, что миграционная политика в совокупности с довольно щедрой социальной политикой немецкого государства привела к кризисной ситуации. Потому что беженцев и "социальных мигрантов" (тех, которые получают социальные выплаты) очень много. Экономических мигрантов тоже много, но они выгодны. Государство на данный момент еще выдерживает, но все понимают, что так долго продолжаться не может", – сказал изданию Дмитрий Шевченко.

Это важно и в контексте украинских беженцев, которых в Германии находится около миллиона. "Об уменьшении выплат для украинцев говорят ХДС, "Свободные демократы". О дополнительной мотивации, то есть, грубо говоря, принуждении к выходу на работу, в принципе говорят все", – отметил собеседник РБК-Украина.

Варианты коалиций и холодные расчеты

Уже понятно, что христианские демократы получают больше всего мандатов. Это фактически гарантирует Фридриху Мерцу должность канцлера. Но для этого надо будет сформировать коалицию – и по состоянию на сейчас неясно, кто станет потенциальными партнерами ХДС/ХСС.

"Самый большой запрос и в самих этих партиях, и в обществе – это коалиция ХДС/ХСС со свободными демократами. Это невозможно, к сожалению. "Свободные демократы", даже если пройдут пятипроцентный барьер, вряд ли наберут достаточное количество голосов", – подчеркнул Шевченко.

Еще один вариант – широкая коалиция между ХДС/ХСС и социал-демократами. Но если судить по рейтингам, пока мандатов у двух партий может быть недостаточно. Поэтому вероятно, что в коалицию придется привлекать третью партию, а это априори сделает такое объединение неустойчивым.

Даже среди двух главных партий много противоречий по второй по важности теме для немцев – экономике. Уже второй год подряд Германия переживает экономический спад. Причин этому много, начиная от подорожания энергоносителей, которые раньше закупались в России по дешевке, до конкуренции на мировых рынках с Китаем и других факторов. Это само по себе является проблемой. А в будущем еще нужно будет найти дополнительные средства на оборону и безопасность, чего требует и Еврокомиссия, и Трамп – в рамках пересмотра обязательств Германии в НАТО.

Социал-демократы предлагают социальные расходы для стимулирования экономики. К примеру, по их плану, государство компенсирует 10% частных инвестиций в расширение или модернизацию производства. Также они обещают стабильные пенсии, снижение налоговой нагрузки для семей с детьми, защиту от увольнений, увеличение минимальной зарплаты. Средства на это все партия Шольца хочет де-факто одолжить. А для этого нужно отменить так называемый "долговой тормоз". Это закрепленное в Конституции Германии ограничение без крайней необходимости увеличивать государственный долг.

Мерц и христианские демократы предлагают другой рецепт. В их программе – большая налоговая реформа, которая должна снизить отчисления с зарплат с 48% до 40%: меньшие налоги для предпринимателей, повышение верхней шкалы подоходного налога и необлагаемой доли дохода и некоторые другие шаги. Все это не очень согласуется с идеями Шольца.

Вместе с тем, в условиях, когда мейнстримные партии имеют не так много выбора, границы компромисса могут быть достаточно широкими. Тем более, что большие коалиции для Германии – обычная практика

"Мы это видели в течение канцлерства Меркель. Напомню, 12 из 16 лет ее правления – это годы большой коалиции. Поэтому нельзя исключать, что несмотря на эти различия, они договорятся. Принципиальным вопросом, который будет подниматься во время этих переговоров, если до них дойдет – какое будущее конституционных предписаний о так называемом долговом тормозе", – отметил Савинок.

Агитационные плакаты. Слева - Шольц с надписью "Канцлер для 15 евро минимальной зарплаты". Справа - Мерц с надписью "Сильный канцлер. Сильная Германия" (фото: Getty Images)

Если в парламент пройдут свободные демократы, сформировать большую коалицию с их участием будет проще. Если же их не будет в следующем созыве, единственным возможным партнером остаются "Зеленые", у которых традиционно более левые взгляды. Однако и такая коалиция возможна.

"Есть примеры и они очень успешны. Наиболее показательный – это земля Баден-Вюртемберг, где на земельном уровне черные (ХДС) и "Зеленые" вместе создавали правительство и довольно успешно проводили политику", - отметил Шевченко.

Однако все это делает партийные союзы крайне неповоротливыми. Членам коалиции приходится постоянно искать компромиссы, а это означает отсутствие радикальных реформ во внутренней политике и экономике. Как это может работать – ярко видно на примере нынешнего правительства Шольца.

Война и поддержка Украины

Для Киева есть и хорошие новости. Практически все "мейнстримные" партии понимают вызовы безопасности, которые встали перед Европой, и необходимость поддерживать Украину.

"Что касается политики безопасности, то Мюнхенская конференция по безопасности стала холодным душем для Германии и для Европы: что им надо больше задумываться о собственной архитектуре безопасности, инвестировать в оборонную и в безопасностную составляющую, оборону. И это касается также войны в Украине", – отметил изданию Шевченко.

Позиция Шольца относительно поддержки Украины известна. При его канцлерстве Германия стала вторым донором для Киева по размерам финансовой помощи. В то же время Шольц неохотно предоставляет Украине вооружения, которые могут менять ситуацию на поле боя. К примеру, он так и не дал согласия предоставить дальнобойные ракеты Taurus.

Христианские демократы до сих пор были более решительными, по крайней мере в риторике. Мерц регулярно критикует Шольца как раз за нерешительность. 24 января он заявил, что прекращение войны России против Украины будет одним из стратегических приоритетов возглавляемого им правительства. При этом Мерц подчеркнул, что Украина должна "выиграть войну".

"Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет", – сказал Мерц.

По его словам, Украина должна быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов, очевидно, имея в виду движение в ЕС и НАТО.

По крайней мере, с этой точки зрения для Украины выборы в Германии должны принести положительные изменения. Но эти изменения должны происходить быстро. А к этому в Берлине не привыкли. В ситуации, когда международное положение из-за действий Путина и Трампа меняется ежедневно, промедление может быть опасным. Тем более, что за позицией Германии следит вся Европа, а сценарий затяжных переговоров о коалиции в главной экономике Европы – худший из возможных.

При написании материала использовались данные опросов ZDF и YouGov, публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt, DW, Spiegel, комментарии экс-консула Украины в Мюнхене, канцлера Украинского свободного университета Дмитрия Шевченко и политолога-международника, аналитика в Западном Институте в Познани Виктора Савинка.