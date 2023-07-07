Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе

До саммита НАТО в Вильнюсе осталось три дня. Но до сих пор неизвестно, примет ли Альянс судьбоносное решение о политическом приглашении Украины к членству (подобного рода решения всегда утверждают перед саммитами).

По поводу того, насколько успешным для Украины станет саммит, поступают крайне противоречивые сигналы. К примеру, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будут приняты решения о "приближении Украины к НАТО". Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также высказалась в оптимистичном тоне, даже пообещав украинцам некий приятный "сюрприз" в Вильнюсе. В то же время, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита удовлетворены не будут. По его словам, в Вильнюсе лишь "объявят некоторые слова, но ничего больше".

Нет абсолютной уверенности даже в том, поедет ли в Вильнюс президент Владимир Зеленский. Месяц назад, на последней встрече с украинскими журналистами, он предельно ясно объяснил: если Украина не получит на саммите нужных решений, смысла в его поездке нет. На днях пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что решение о поездке не принято и будет зависеть от текущей ситуации на фронте. Хотя в официальной программе саммита указано, что 12 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, что подразумевает участие Зеленского.

Пожелания или, судя по тональности, скорее требования Украины давно известны: получение гарантий безопасности от западных союзников на период до вступления в НАТО и получение политического приглашения в Альянс, с упрощением процедуры – отменой ПДЧ как этапа.

По информации РБК-Украина, в Вильнюсе планируется подписание рамочного договора с несколькими ключевыми западными союзниками относительно гарантий безопасности, не в рамках самого саммита (поскольку о гарантиях от всего Альянса речи нет), а где-то на его полях. Потом этот рамочный договор планируется конкретизировать через подписание уже двусторонних договоров со странами Запада, которые потом должны пройти ратификацию в национальных парламентах и таким образом стать юридически обязывающими.

Также на саммите, очевидно, будет объявлено о предоставлении Украине новой военной помощи, вероятно, будет создан НАТОвский аналог Европейского фонда мира (который сейчас предлагают превратить в Фонд обороны Украины).

Кроме того, будет создан тот самый Совет Украина-НАТО, который заменит собой Комиссию Украина-НАТО и будет шагом к более тесному сотрудничеству с Альянсом.

Впрочем, все это перевешивается одним пунктом украинских требований – о политическом приглашении в Альянс (которое получит практическую реализацию уже по окончании войны). Его отсутствие не компенсируют никакие пакеты помощи или советы.

На данный момент, по информации РБК-Украина, за политическое приглашение выступает большинство членов Альянса. Среди безусловных сторонников, конечно, верные союзники Украины, такие как Польша и страны Балтии. Из европейских тяжеловесов Украина смогла заручиться поддержкой Франции, которая традиционно считалась "украиноскептиком", и еще в конце прошлого года президент Эммануэль Макрон оценивал украинские перспективы вступления в Альянс крайне скептично.

Колеблются две большие страны: США и, в меньшей степени, Германия, точнее, лично канцлер Олаф Шольц. "Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украину в НАТО. Те, кто сомневается, – смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение", – заявил в свежем интервью CNN Зеленский.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Внятного ответа, почему сейчас не время сделать очередной шаг навстречу вступлению Украины в Альянс, в Вашингтоне не дают. В основном обходятся туманными рассуждениями о "недопущении эскалации". На что в Киеве резонно отвечают, что дальше эскалировать ситуацию уже просто некуда.

К тому же практика всей полномасштабной войны показывает: ни одно прорывное решение Запада, например о предоставлении нового вида вооружений, к той самой "эскалации" не приводило. Теоретически, "эскалацией" может стать применение Россией ядерного оружия против Украины – но при этом на Западе признают, что риск такого сценария сейчас очень сильно снизился (вероятно, не без участия Китая).

"По мнению французов, Запад не должен снова не выполнить свои обещания в области безопасности. Американская точка зрения состоит в том, что они не должны снова давать обещания, которые не намерены выполнять", – пишет The Economist в обстоятельном материале, посвященном Вильнюсскому саммиту.

Что касается Берлина, то, по словам собеседников РБК-Украина, канцлер Шольц полагает, что какие-то шаги Альянса навстречу Украине могут в перспективе навредить неким потенциальным переговорам с РФ об окончании войны. При этом тема украино-российских переговоров сейчас не просто не лежит на столе, а надежно убрана в самый дальний угол шкафа. Украинская власть, начиная с Зеленского, планомерно и целенаправленно сжигает за собой все мосты, заявляя, что переговоры с Кремлем возможны только после выхода на границы 1991 года. И это полностью отвечает настроениям украинского общества.

Кроме того, сама по себе тема НАТО в принципе не должна рассматриваться в контексте украино-российских переговоров, ни в какой перспективе. Максимум, на что способна Россия в контексте расширения НАТО – шизофренические посты в телеграмме Дмитрия Медведева. Вступление Финляндии в Альянс Москва проглотила и не поперхнулась.

Определенный оптимизм дает то, что потенциальных скептиков относительно политического приглашения Украины в Альянс осталось только двое. От Венгрии, заверяют источники РБК-Украина, не стоит ожидать неприятных сюрпризов – но только если все остальные члены НАТО будут за. Вариант, при котором Германия или – что куда более вероятно – США, останется одной-единственной страной, заблокировавшей политическое приглашение Украины, возможен, но в таком случае вся критика из Украины и не только упадет именно на нее. По сути, на злополучном Бухарестском саммите 2008 года предоставление Украине ПДЧ сорвалось во многом из-за того, что против выступили сразу две сильные страны, Франция и Германия, которые потом смогли кивать друг на дружку.

Политическое приглашение Украины в НАТО, безусловно, станет огромной победой, которая нужна Зеленскому в том числе и во внутриполитических целях. Отказ Альянса пойти на такой шаг, конечно, станет крайне болезненной, хотя, безусловно, сотрудничество Украины с НАТО будет продолжаться и дальше. Но в таком случае вопросами могут задаться, например, страны Балтии: если НАТО не хочет идти навстречу воюющей Украине, то можно ли быть абсолютно, железобетонно уверенным, что весь Альянс оперативно и мощно ринется на защиту той же Эстонии или Латвии, если Россия решится на них напасть. По крайней мере, такие соображения РБК-Украина доводилось слышать на Банковой.

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Сейчас, по сути, Украина меняет саму парадигму отношений с НАТО. Если отбросить дипломатические условности, то в ключевых европейских столицах отношения с Киевом привыкли видеть так: бедная и слабая Украина просит богатый, мощный, отлично вооруженный Альянс взять ее под свою защиту, чтобы спасти от грозной России. За время полномасштабной войны ситуация в корне изменилась – абсолютно очевидно, что украинская армия сейчас на голову превосходит большинство армий стран-членов НАТО. О боевом опыте и говорить нечего – кроме Украины, никто не имеет успешной практики противостояния России, которая год назад была официально признана главной угрозой Альянсу.

Можно привести и еще один, более прагматичный аргумент, который западные лидеры к тому же могут выгодно "продать " своему электорату. Вступление Украины в Альянс будет означать то, что на защите восточного фланга НАТО, в том числе в Польше, Словакии, Румынии и т.д., в перспективе будут стоять в том числе украинские войска – а не немецкие или американские. И у условного Джона Смита будет больше возможностей, при желании, остаться служить в родной Аризоне, а не в селе под Тимишоарой.

Собеседники РБК-Украина говорят, что все эти аргументы постепенно работают, колесики в головах западных лидеров крутятся, хотя и инерцию мышления, приобретенную годами, преодолевать непросто. Вопрос в том, докрутятся ли они до нужного Украине здесь и сейчас результата. Отсчет до принятия решения уже можно вести не на дни, а на часы.