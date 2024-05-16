Кто придумал День вышиванки в Украине: история праздника

При подготовке использовались: информация из Wikipedia, публикации ОО "Всемирный день вышиванки", "Вечерний Киев" и "Радио Свобода".

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Акция студентов. Где и как возник праздник вышиванки

Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Праздник появился не так давно – в 2006 году. Авторами идеи чествовать украинскую традиционную одежду были студенты факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого университета.

Инициаторы создания праздника Александр Ткачук и Леся Воронюк рассказывали, что однажды на перемене увидели друга в вышитой рубашке, после чего они решили предложить всем желающим прийти в один день в вышиванках.

Сначала акцию поддержало только 10 студентов, но в следующем году к ним присоединились ученики и преподаватели других факультетов университета.

Вскоре масштабы праздника разрослись до всеукраинского уровня, а в наши дни День вышиванки отмечают более чем в 100 странах, поэтому он получил название Всемирного.

Сейчас вышитые украинские рубашки одевают президенты других стран, политики, общественные деятели в знак солидарности с Украиной. Известные дизайнеры используют вышиванки при создании коллекций одежды.

Стоит отметить, что дату праздника установили не сразу. Однако первоочередной идеей было выбрать именно будний день с целью подчеркнуть, что вышиванка является элементом повседневной жизни украинцев – на работе, учебе.

Впоследствии было решено установить День вышиванки на третий четверг мая. В 2024 году – 16 мая.

Как отмечают День вышиванки

Праздник призван сохранить давние народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды, поэтому отмечают его надев вышиванку.

В мирное время по случаю Дня вышиванки проходили массовые мероприятия, посвященные истории и культуре вышитых рубашек. Проводили познавательные выставки, лекции, флешмобы, мегамарши в вышиванках, концерты, показы фильмов.

Фото: мегамарш вышиванок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2011 году к 5-летнему юбилею праздника в Черновцах был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках. Тогда на центральной городской площади собралось 4 тыс. человек в традиционных украинских рубашках. В вышиванку "одели" и корпус Черновицкого университета. Для этого сшили рубашку размером 4 на 10 метров.

В Черновцах появилась традиция дарить вышиванки младенцам, родившимся в этот день. Впоследствии акция распространилась и на другие города страны, а с 2023 года вышиванки дарят маленьким украинцам в Канаде.

В 2015 году была начата акция "Подари вышиванку защитнику". Военным на передовую начали передавать вышиванки, чтобы они служили оберегом.

Вышиваем победу. Мероприятия ко Дню вышиванки 2024

В этом году праздник пройдет под символическим лозунгом "Вишиваем победу". Из-за войны массовых мероприятий не будет, однако планируются различные тематические события.

В Киеве состоится презентация вышиванки "Бойова дронівка", в орнаменте которой использовано изображение дрона, казацкого креста и трезубца. Презентация пройдет в 11:00 в центре психологического обновления "Ценности".

В книжном магазине "Сенс" на Крещатике в 18:00 состоится показ документального фильма о вышитых сорочках "Спадок нації" с участием режиссера и соучредителя Всемирного дня вышиванки Александра Ткачука.

На мероприятии "Поэзия победы" в 21:00 известные культурные деятели, волонтеры, военнослужащие и родные погибших воинов будут читать стихи современных авторов и классиков. Зрители смогут увидеть видеопроекцию выступлений на фасаде Киевской городской государственной администрации.

Символ украинской идентичности. История вышиванки

По историческим сведениям, вышитые сорочки появились на украинских землях еще до VI века.

В старину вышиванка шилась из домашнего самотканого полотна. Чем белее и тоньше был материал, тем выше ценилась рубашка. В богатых семьях вышивали цветным шелком с добавлением золотой и серебряной нитей, а украинцы без большого состояния обходились обычными нитями.

Люди всегда верили, что вышивка будет оберегом для того, кто наденет рубашку. Вышивание было женским занятием и перед тем как браться за иглу девушки обязательно молились и мыли руки, а в некоторых случаях даже постились.

Фото: День вышиванки празднуют каждый третий четверг мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Каждый регион Украины может похвастаться своим уникальным орнаментом. Среди них встречаются разнообразные геометрические фигуры, квадраты, ромбы, крестики, цветы, животные.

Исследователи украинской вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник вышивания (гладь, колосковый шов, низ, узелки, шнурочек, витой шов, вырезание, выкалывание, козлик, плетенка, сеть).

В Тернопольской области преобладает черный цвет в вышивке. По преданию, в древние времена татары убили всех мужчин в крае. Земля стала черной от пролитой крови. Уцелевшие женщины поклялись перед умершими, что в течение 7 последующих поколений будут одевать вышиванки только черного цвета.

преобладает черный цвет в вышивке. По преданию, в древние времена татары убили всех мужчин в крае. Земля стала черной от пролитой крови. Уцелевшие женщины поклялись перед умершими, что в течение 7 последующих поколений будут одевать вышиванки только черного цвета. Центральные регионы Украины часто применяли вышивку белыми нитями, и акцент был больше на рельефность узора, чем на цветовую гамму.

Украины часто применяли вышивку белыми нитями, и акцент был больше на рельефность узора, чем на цветовую гамму. Белым по белому вышивали на Полтавщине.

В Житомирской области были распространены геометрические узоры в основном красной нитью на белом фоне. На рубашках изображали виноград – символ семьи; калину, олицетворяющую украинскую духовность.

были распространены геометрические узоры в основном красной нитью на белом фоне. На рубашках изображали виноград – символ семьи; калину, олицетворяющую украинскую духовность. На вышиванках из Сумщины изображали птиц и цветы.

изображали птиц и цветы. Черниговщина характеризуется четким и мелким крестиком.

характеризуется четким и мелким крестиком. В Киевской области ценилось сочетание бело-красно-черных оттенков цветочных мотивов.

ценилось сочетание бело-красно-черных оттенков цветочных мотивов. На Юге – самобытные рисунки, вышитые крестиком, преобладали цветастые мотивы.

– самобытные рисунки, вышитые крестиком, преобладали цветастые мотивы. Запад Украины богат на цветастые и яркие орнаменты.

богат на цветастые и яркие орнаменты. В восточных регионах в вышивке чаще использовали красные и черные (Донецкая область) или красные и голубые (Луганщина) цвета, изображали пышные цветы, деревья.

Виды орнаментов и техники отличались не только от региона к региону, но и от семьи к семье. Они передавались из поколения в поколение.

Так вышитая рубашка стала неотъемлемым элементом культуры, истории и "генетическим кодом" украинского народа.